«Мы можем производить премиум-контент». Почему «Столичное телевидение» теперь не только новости Минска и региона?

Новости Беларуси. Генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение» Александр Осенко стал гостем программы «Скажинемолчи» на телеканале «Беларусь 1».
Виктория Попова, ведущая:
Александр Александрович, очень важный вопрос, который многих волнует. СТВ у нас ассоциируется с Минском и Минской областью в лучшем случае. У вас есть амбиции распространить свое влияние на всю страну?
Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
У нас создана хорошая сеть корпунктов. Да, это был некий стереотип – «Столичное телевидение». До этого было, что у нас новости со всей нашей республики. Основной новостной блок – это новости со всей страны, чем живет страна. Да, есть Минск и есть Минщина.
Татьяна Щербина, ведущая:
Есть и корреспондентские пункты во всех областных центрах?
Александр Осенко:
Конечно.