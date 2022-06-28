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«Мы можем производить премиум-контент». Почему «Столичное телевидение» теперь не только новости Минска и региона?

28 июня 2022 20:40
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Новости Беларуси. Генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение» Александр Осенко стал гостем программы «Скажинемолчи» на телеканале «Беларусь 1».

Виктория Попова, ведущая:
Александр Александрович, очень важный вопрос, который многих волнует. СТВ у нас ассоциируется с Минском и Минской областью в лучшем случае. У вас есть амбиции распространить свое влияние на всю страну?

«Мы можем производить премиум-контент». Почему «Столичное телевидение» теперь не только новости Минска и региона?-1

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
У нас создана хорошая сеть корпунктов. Да, это был некий стереотип – «Столичное телевидение». До этого было, что у нас новости со всей нашей республики. Основной новостной блок – это новости со всей страны, чем живет страна. Да, есть Минск и есть Минщина.

Татьяна Щербина, ведущая:
Есть и корреспондентские пункты во всех областных центрах?

Александр Осенко:
Конечно.

«Мы можем производить премиум-контент». Почему «Столичное телевидение» теперь не только новости Минска и региона?-4

Александр Осенко:
У ЗАО «Столичное телевидение» колоссальный потенциал, очень высокий уровень материально-технической базы, и мы можем производить премиум-контент. В принципе, все, что мы только можем задумать.

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# СМИ Беларуси # общество # Александр Осенко # Виктория Попова # Татьяна Щербина # Фотофакт

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