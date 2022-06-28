«Мы можем производить премиум-контент». Почему «Столичное телевидение» теперь не только новости Минска и региона?

Виктория Попова, ведущая: Александр Александрович, очень важный вопрос, который многих волнует. СТВ у нас ассоциируется с Минском и Минской областью в лучшем случае. У вас есть амбиции распространить свое влияние на всю страну?

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

У нас создана хорошая сеть корпунктов. Да, это был некий стереотип – «Столичное телевидение». До этого было, что у нас новости со всей нашей республики. Основной новостной блок – это новости со всей страны, чем живет страна. Да, есть Минск и есть Минщина.

Татьяна Щербина, ведущая:

Есть и корреспондентские пункты во всех областных центрах?

Александр Осенко:

Конечно.