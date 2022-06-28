Лукашенко – выпускникам вузов: «Мы свой путь прошли. Плохо или хорошо – вам судить в том числе. Сделайте лучше»

Новости Беларуси. Сплав молодости, родительского опыта станет той силой, которая позволит белорусам в бурное время спокойно и размеренно выйти на новый этап развития. Об этом заявил 28 июня Президент Беларуси, обращаясь к выпускникам во время Республиканского бала в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Традиционно глава государства лично напутствует молодых белорусов, которые в 2022 году сделали шаг во взрослую жизнь, закончив высшие учебные заведения страны. В торжественной церемонии принимают участие 230 лучших студентов со всей Беларуси. Однако сказанное Президентом адресовано не только им, а каждому, кто в эти дни начинает новый жизненный этап. Обращаясь к молодым людям, Александр Лукашенко обозначил, что волею судьбы начало взрослой жизни этих ребят пришлось на эпоху глобальных перемен. И только от нас самих зависит, куда этот шторм вынесет нас. Главная задача для Беларуси и белорусов сегодня, куда бы ни качнуло мир, – встроиться в его новую модель. Также слова благодарности от Президента звучали родителям и педагогам, воспитавшим молодое поколение.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Абсолютно убежден, что сплав вашей молодости, родительского опыта станет той силой, которая позволит нам в это бурное время спокойно и размеренно выйти на новый этап развития. Знаете, я все больше думаю о том, что Господь нам, да и мы сами хороши при этом, подкидывает все новые испытания. Каждое поколение проходит эти испытания. Мое поколение прошло, и не только мое, эти испытания – 1990-е, середина 1990-х, когда развалилась наша крупная империя – Советский Союз. И мы в одночасье стали суверенным независимым государством.

Были сложнейшие времена, по телевизору вам показывают журналисты часто, когда люди отстаивали километровые очереди, чтобы купить кусок хлеба. О колбасе и думать нечего было. Мы, старшее поколение, пережили это время. И думали, что вы, наши дети, будете жить в совершенно другом мире. Ан нет, смотрите. Время подкинуло и вам эти испытания, о которых я только что сказал. Мы, старшие, в вас уверены. Хотим мы этого или нет, мы вам доверяем. И, конечно, рассчитываем на взаимность. Мы свой путь прошли. Плохо или хорошо – вам судить в том числе. Сделайте лучше. Это бурное и тяжелое время выбрало вас. Вам будет очень тяжело. Но я уверен, что вы выстоите.