«Обыкновенные жизненные ситуации». Что интересует зрителей белорусского ТВ? Рассказал Александр Осенко

Новости Беларуси. Генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение» Александр Осенко стал гостем программы «Скажинемолчи» на телеканале «Беларусь 1».
Татьяна Щербина, ведущая:
Хотелось бы у вас узнать общественные запросы. Что интересует больше всего зрителей, есть ли какая-то у вас обратная связь, чтобы отследить?
Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Если возвращаться опять-таки к аналитике по тем же запросам сайта, по тем же телеизмерениям, которые на линейном телевидении, да, это новости. И как ни странно, это обыкновенные жизненные ситуации. Если смотреть по сайту, там погода, что садить, как садить, то есть такие контрасты.
Виктория Попова, ведущая:
И потом этот проект «Решение есть!»
Александр Осенко:
Да. Была программа «Добро пожаловаться». Мы ее трансформировали, Сергей Шуманский стал ее ведущим. Программа не просто критика ради критики, а критика для того, чтобы найти выход из той ситуации, в которую попал конкретный человек.
Татьяна Щербина:
Чтобы не просто озвучить проблему, а найти ее решение.
Александр Осенко:
Найти выход. Есть обратный посыл от наших телезрителей: идут письма, мы это дело рассматриваем, Сергей включается, некое расследование происходит, взаимодействие с органами власти, с ЖКХ – кто посвящен в эту проблему. Проблема рассматривается со всех сторон, и выдается в конце итоговое решение. Иногда даже получается таким образом, что в режиме работы над программой уже проблема решается.
Гендиректор СТВ: «Линейное телевидение еще будет жить. Но его чуть-чуть надо трансформировать». Подробнее здесь.