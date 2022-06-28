«Обыкновенные жизненные ситуации». Что интересует зрителей белорусского ТВ? Рассказал Александр Осенко

Татьяна Щербина, ведущая: Хотелось бы у вас узнать общественные запросы. Что интересует больше всего зрителей, есть ли какая-то у вас обратная связь, чтобы отследить?

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

Если возвращаться опять-таки к аналитике по тем же запросам сайта, по тем же телеизмерениям, которые на линейном телевидении, да, это новости. И как ни странно, это обыкновенные жизненные ситуации. Если смотреть по сайту, там погода, что садить, как садить, то есть такие контрасты.

Виктория Попова, ведущая:

И потом этот проект «Решение есть!»

Александр Осенко:

Да. Была программа «Добро пожаловаться». Мы ее трансформировали, Сергей Шуманский стал ее ведущим. Программа не просто критика ради критики, а критика для того, чтобы найти выход из той ситуации, в которую попал конкретный человек.

Татьяна Щербина:

Чтобы не просто озвучить проблему, а найти ее решение.

Александр Осенко:

Найти выход. Есть обратный посыл от наших телезрителей: идут письма, мы это дело рассматриваем, Сергей включается, некое расследование происходит, взаимодействие с органами власти, с ЖКХ – кто посвящен в эту проблему. Проблема рассматривается со всех сторон, и выдается в конце итоговое решение. Иногда даже получается таким образом, что в режиме работы над программой уже проблема решается.