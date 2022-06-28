Вечер, который запомнится на всю жизнь. Лучшие выпускники готовятся к традиционному балу с участием Президента
Новости Беларуси. Почти 250 тысяч юношей и девушек прощаются с университетами. Лучших из лучших со всей Беларуси традиционно собирает бал с участием главы государства. К нему уже готовятся в выставочном комплексе «Белэкспо», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На прямой связи со студией Вероника Кудринецкая.
Вероника Кудринецкая, корреспондент:
Считаные секунды остаются до начала торжественной церемонии открытия Республиканского бала выпускников вузов с участием главы государства. Сегодня в выставочный комплекс «Белэкспо» приехали вчерашние студенты со всей страны. Здесь не только круглые отличники, но победители интеллектуальных олимпиад и творческих конкурсов, стипендиаты специальных фондов, в том числе Президентского. Каждый из этих ребят приехал сюда с хорошим настроением. Их встречали с музыкой, цветами, песнями, море эмоций и позитива. Каждый из ребят долго готовился, как и подобает звездам: юноши и девушки прошли по золотой дорожке, не уступая звездам Голливуда ни яркостью нарядов, ни своих улыбок. Этого вечера они ждали долго, и путь каждого из них на этот бал, конечно же, сопровождался большой целеустремленностью. Но еще у каждого из них был свой секрет успеха.
Вероника Кудринецкая:
Рассказывайте секрет красивого платья, как долго готовились, сколько выбирали?
Готовились действительно долго – несколько недель. Ходили по салонам Гродно, выбирали платье. И это то самое платье, которое надела и влюбилась. Приехали сюда сверкать.
– Настроение хорошее?
– Отличное.
Вероника Кудринецкая:
Как ты считаешь, почему сегодня здесь, чем заслужил?
Я считаю, что секрет успеха в первую очередь в целеустремленности. Любой уважающий себя специалист, любитель своего дела, человек, который всей душой относится к своему делу, должен быть целеустремленным. Как военный я считаю, что необходимо быть отличником боевой и политической подготовки. Я считаю, что я себя показал за 4 года обучения и заслужил право присутствовать на Республиканском балу выпускников.
– Мне кажется, тебе как человеку в форме вдвойне надо марку держать. Согласен?
– Полностью с вами согласен. Потому что военный человек – это в первую очередь тот, на которого обращают внимание. Он должен вести себя подобающим образом.
Вероника Кудринецкая:
Скажите, какого вуза вы выпускница и какие планы для себя видите?
Выпускница Гродненского государственного университета имени Янки Купалы, юридического факультета. Наконец-то я стала юристом, хочется реализовать весь свой потенциал и стать хорошим специалистом в сфере юриспруденции.
Вероника Кудринецкая:
Сегодня это уже дипломированные специалисты, будущие светила науки и медицины, талантливые педагоги, военные, инженеры и экологи. Уже в ближайшее время тот опыт, который они получили в студенческие годы, эти юноши и девушки смогут воплотить на благо нашего государства и сделать нашу жизнь лучше. Сегодня их ждут праздничный вечер и развлекательная программа. В этом году она будет не только развлекательная, но и познавательная. С учетом того, что сейчас Год исторической памяти. Впереди у них напутственные слова не только от их педагогов, но и от главы государства. По традиции лучшим из лучших Президент вручит благодарности, как это и делает каждый год. Поэтому мы остаемся здесь.
Новые подробности – в следующих выпусках.