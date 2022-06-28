Вечер, который запомнится на всю жизнь. Лучшие выпускники готовятся к традиционному балу с участием Президента

Новости Беларуси. Почти 250 тысяч юношей и девушек прощаются с университетами. Лучших из лучших со всей Беларуси традиционно собирает бал с участием главы государства. К нему уже готовятся в выставочном комплексе «Белэкспо», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На прямой связи со студией Вероника Кудринецкая.

Вероника Кудринецкая, корреспондент:

Считаные секунды остаются до начала торжественной церемонии открытия Республиканского бала выпускников вузов с участием главы государства. Сегодня в выставочный комплекс «Белэкспо» приехали вчерашние студенты со всей страны. Здесь не только круглые отличники, но победители интеллектуальных олимпиад и творческих конкурсов, стипендиаты специальных фондов, в том числе Президентского. Каждый из этих ребят приехал сюда с хорошим настроением. Их встречали с музыкой, цветами, песнями, море эмоций и позитива. Каждый из ребят долго готовился, как и подобает звездам: юноши и девушки прошли по золотой дорожке, не уступая звездам Голливуда ни яркостью нарядов, ни своих улыбок. Этого вечера они ждали долго, и путь каждого из них на этот бал, конечно же, сопровождался большой целеустремленностью. Но еще у каждого из них был свой секрет успеха. Вероника Кудринецкая:

Рассказывайте секрет красивого платья, как долго готовились, сколько выбирали?

Готовились действительно долго – несколько недель. Ходили по салонам Гродно, выбирали платье. И это то самое платье, которое надела и влюбилась. Приехали сюда сверкать.

– Настроение хорошее?

– Отличное. Вероника Кудринецкая:

Как ты считаешь, почему сегодня здесь, чем заслужил?

Я считаю, что секрет успеха в первую очередь в целеустремленности. Любой уважающий себя специалист, любитель своего дела, человек, который всей душой относится к своему делу, должен быть целеустремленным. Как военный я считаю, что необходимо быть отличником боевой и политической подготовки. Я считаю, что я себя показал за 4 года обучения и заслужил право присутствовать на Республиканском балу выпускников.

– Мне кажется, тебе как человеку в форме вдвойне надо марку держать. Согласен?

– Полностью с вами согласен. Потому что военный человек – это в первую очередь тот, на которого обращают внимание. Он должен вести себя подобающим образом. Вероника Кудринецкая:

Скажите, какого вуза вы выпускница и какие планы для себя видите?