«Хочется, чтобы мы жили только в мирной, хорошей стране. Ничего не боялись». Что говорят зрители концерта СТВ в Свислочи?

Новости Беларуси. День народного единства 17 сентября отмечали во всех уголках страны. Праздничное настроение белорусам подарило и СТВ. Наш телеканал подготовил большой концерт звезд белорусской эстрады, который состоялся в небольшом городке на западе Беларуси – Свислочи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В формат шоу заложили концепцию единства. Хиты разных лет исполняли белорусские артисты: Шир, ансамбль «Верасы», Гюнешь, Елена Гришанова, Хелена Мерааи, Светлана Агарвал, Руслан Березовский, группа «Галасы ЗМеста». Репертуар подобрали сами зрители путем голосования. Получилось звездное караоке. Подпевать можно было и из зала, и у экранов, благодаря строчкам из песен на светодиодных экранах.