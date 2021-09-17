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«Хочется, чтобы мы жили только в мирной, хорошей стране. Ничего не боялись». Что говорят зрители концерта СТВ в Свислочи?

17 сентября 2021 20:48
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Новости Беларуси. День народного единства 17 сентября отмечали во всех уголках страны. Праздничное настроение белорусам подарило и СТВ. Наш телеканал подготовил большой концерт звезд белорусской эстрады, который состоялся в небольшом городке на западе Беларуси – Свислочи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Хочется, чтобы мы жили только в мирной, хорошей стране. Ничего не боялись». Что говорят зрители концерта СТВ в Свислочи?-1

В формат шоу заложили концепцию единства. Хиты разных лет исполняли белорусские артисты: Шир, ансамбль «Верасы», Гюнешь, Елена Гришанова, Хелена Мерааи, Светлана Агарвал, Руслан Березовский, группа «Галасы ЗМеста». Репертуар подобрали сами зрители путем голосования. Получилось звездное караоке. Подпевать можно было и из зала, и у экранов, благодаря строчкам из песен на светодиодных экранах.

«Хочется, чтобы мы жили только в мирной, хорошей стране. Ничего не боялись». Что говорят зрители концерта СТВ в Свислочи?-4

Несмотря на дождь, настроение очень хорошее, тепло нам, потому что концерт просто супер.

«Хочется, чтобы мы жили только в мирной, хорошей стране. Ничего не боялись». Что говорят зрители концерта СТВ в Свислочи?-7

Здесь отдыхаешь душой, это классно. И хочется, чтобы мы жили только в мирной, хорошей стране. Ничего не боялись и вот так чаще встречались, на таких удивительных концертах.

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# Год народного единства # общество # Шир # Гюнешь # Елена Гришанова # Хелена Мерааи # Светлана Агарвал # Руслан Березовский # Фотофакт

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