«Папа у меня из Сирии, мама из Беларуси». Певица Хелена Мерааи о том, что значит для неё День народного единства

Новости Беларуси. День народного единства 17 сентября отмечают во всех уголках страны. Праздничное настроение белорусам дарит и СТВ, сообщили в программе Новости «24 часа». Наш телеканал подготовил большой концерт звезд белорусской эстрады в небольшом городке на западе Беларуси – Свислочи. Популярные исполнители, любимые песни уже звучат.

Хелена Мерааи, певица:

То, что организовали такое мероприятие, в принципе ввели этот праздник, для меня очень в какой-то степени даже знаково, потому что у меня семья такая интернациональная: папа у меня из Сирии, мама у меня из Беларуси.