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«Папа у меня из Сирии, мама из Беларуси». Певица Хелена Мерааи о том, что значит для неё День народного единства

17 сентября 2021 18:41
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Новости Беларуси. День народного единства 17 сентября отмечают во всех уголках страны. Праздничное настроение белорусам дарит и СТВ, сообщили в программе Новости «24 часа». Наш телеканал подготовил большой концерт звезд белорусской эстрады в небольшом городке на западе Беларуси – Свислочи. Популярные исполнители, любимые песни уже звучат.

«Папа у меня из Сирии, мама из Беларуси». Певица Хелена Мерааи о том, что значит для неё День народного единства-1

Хелена Мерааи, певица:
То, что организовали такое мероприятие, в принципе ввели этот праздник, для меня очень в какой-то степени даже знаково, потому что у меня семья такая интернациональная: папа у меня из Сирии, мама у меня из Беларуси.

Светлана Агарвал в Свислочи: я приехала на этот праздничный концерт, чтобы увидеть людей, их радостные лица. Читайте здесь.

# Год народного единства # общество # Хелена Мерааи # Фотофакт

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