Сын узника концлагеря: издевались не только физически – морально, белорусский народ считался вторым классом людей

Новости Беларуси. В Березе 17 сентября открыли обновленный мемориал узникам концлагеря «Береза-Картузская», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По оценкам историков, через его стены с 1934 по 1939 годы прошли до 10 000 человек. Один из самых жутких концлагерей XX века создали польские власти для подавления воли белорусского народа. Но в этот день, 17 сентября, он прекратил свое существование.

Мемориал жертвам концлагеря создали еще в 1962 году, а в Год народного единства по инициативе Молодежного парламента обновили. Существующий обелиск сохранили и дополнили двумя гранитными плитами, а площадку вокруг мемориала выложили шестигранной плиткой – трилинкой. Символично, что именно ее изготавливали узники концлагеря. В день единения к подножию мемориала легли живые цветы, а символом освобождения стали выпущенные в небо голуби. «Место было очень жуткое». В День народного единства открыли обновленный памятник узникам концлагеря в Березе-Картузской. Читайте здесь.

Юрий Шулейко, председатель Брестского облисполкома:

Действительно, этапы возрождения, становления нашей страны прошли нелегко. Да, действительно, 18 лет Брестская область, Гродненская, часть Минской были под польским игом. Тогда дети наши не могли учиться на родном языке, наши жители не могли высказывать то, что они думают, они должны были забыть нашу белорусскую мову. Но все равно история восторжествовала.

Татьяна Шульган, жительница Березы:

Наш город стал хорошим примером единства всех белорусов. Мы можем как пример привести то, что жители Березы живут в других городах и странах, но в такие праздники, думаю, мы будем собираться вместе и гордиться тем, что мы белорусы. Сегодня мы еще раз можем с уверенностью и гордостью сказать на весь мир: мы белорусы.

Здание концлагеря сохранилось до наших дней. Здесь представили новую музейную экспозицию, где воссоздали быт и нечеловеческие условия для заключенных. Попадали в концлагерь без суда и следствия, обжаловать решение было невозможно, а срок пребывания не регламентировался. Оказаться в застенках можно было только за одно желание белорусом зваться.

Федор Трутько, сын узника концлагеря «Береза-Картузская»:

Издевались не только физически – морально. За борьбу, за то, что отец боролся за справедливость, за равноправие, за то, чтобы белорусы людьми звались. Потому что белорусский народ считался вторым классом людей.