Спела «Валенки» в джаз-роке. Эмоции певицы Гюнешь после концерта СТВ

Новости Беларуси. День народного единства 17 сентября отмечали во всех уголках страны. Праздничное настроение белорусам подарило и СТВ. Наш телеканал подготовил большой концерт звезд белорусской эстрады, который состоялся в небольшом городке на западе Беларуси – Свислочи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Гюнешь, певица:

Я сегодня спела песню. Так неожиданно, в своем, скажем так, направлении, немножко в джаз-роке – «Валенки», народная песня – прекрасно воспринимал зритель, пели вместе со мной. Прекрасный концерт, замечательный праздник. В этот праздник я желаю всем жителям нашей страны благополучия, процветания, самого главного – здоровья. И чтобы все ценили друг друга.

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