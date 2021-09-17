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Владимир Казаков в День народного единства: СТВ вносит свой вклад в то, чтобы эта дата стала одной из самых важных

17 сентября 2021 19:40
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Новости Беларуси. День народного единства 17 сентября отмечают во всех уголках страны. Праздничное настроение белорусам дарит и СТВ, сообщили в программе Новости «24 часа». Наш телеканал подготовил большой концерт звезд белорусской эстрады в небольшом городке на западе Беларуси – Свислочи. Прозвучали популярные исполнители, любимые песни.

Владимир Казаков в День народного единства: СТВ вносит свой вклад в то, чтобы эта дата стала одной из самых важных-1

Яна Шипко, корреспондент:
Наш телеканал совместно с городскими властями стал основоположником новой традиции. В честь нового праздника, Дня народного единства, здесь заложили Аллею памяти. И что самое символичное – на улице 17 Сентября.

Владимир Казаков в День народного единства: СТВ вносит свой вклад в то, чтобы эта дата стала одной из самых важных-4

Владимир Казаков, заместитель генерального директора ЗАО «Столичное телевидение»:
«Столичное телевидение» со своими партнерами вносит свой вклад в то, чтобы эта традиция, которая зарождается, эта дата стала одной из самых знаковых, самых важных, самых ярких для каждого из белорусов.

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# Год народного единства # общество # Владимир Казаков # Яна Шипко # Фотофакт

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