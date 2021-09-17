Владимир Казаков в День народного единства: СТВ вносит свой вклад в то, чтобы эта дата стала одной из самых важных

Новости Беларуси. День народного единства 17 сентября отмечают во всех уголках страны. Праздничное настроение белорусам дарит и СТВ, сообщили в программе Новости «24 часа». Наш телеканал подготовил большой концерт звезд белорусской эстрады в небольшом городке на западе Беларуси – Свислочи. Прозвучали популярные исполнители, любимые песни.