Это большое караоке. Какие звёзды приехали на концерт в Свислочи?

Новости Беларуси. День народного единства 17 сентября отмечают во всех уголках страны. Праздничное настроение белорусам дарит и СТВ, сообщили в программе Новости «24 часа». Наш телеканал подготовил большой концерт звезд белорусской эстрады в небольшом городке на западе Беларуси – Свислочи. Прозвучали популярные исполнители, любимые песни.

Яна Шипко, корреспондент:

Наш телеканал совместно с городскими властями стал основоположником новой традиции. В честь нового праздника, Дня народного единства, здесь заложили Аллею памяти. И что самое символичное – на улице 17 Сентября. Владимир Казаков в День народного единства: СТВ вносит свой вклад в то, чтобы эта дата стала одной из самых важных. Читайте также.