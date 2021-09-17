Это большое караоке. Какие звёзды приехали на концерт в Свислочи?
Новости Беларуси. День народного единства 17 сентября отмечают во всех уголках страны. Праздничное настроение белорусам дарит и СТВ, сообщили в программе Новости «24 часа». Наш телеканал подготовил большой концерт звезд белорусской эстрады в небольшом городке на западе Беларуси – Свислочи. Прозвучали популярные исполнители, любимые песни.
Яна Шипко, корреспондент:
Наш телеканал совместно с городскими властями стал основоположником новой традиции. В честь нового праздника, Дня народного единства, здесь заложили Аллею памяти. И что самое символичное – на улице 17 Сентября.
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Александр Версоцкий, председатель Свислочского райисполкома:
Всегда импонирует, когда после праздника что-то остается на будущее. То, что мы эту символическую аллею заложили, это останется на будущее. Заложили в месте, дорогому каждому жителю нашей Свислочи. Тут тоже элемент символизма, что на улице 17 Сентября в день празднования праздника первый раз в истории суверенной Республики Беларусь мы заложили эту небольшую аллею.
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«Хочу, чтобы у нас всегда было всё хорошо». Что говорят зрители концерта в День единства на «Минск-Арене»?
Яна Шипко:
Позаботились организаторы концерта о репертуаре. Телеканал СТВ заранее провел специальный опрос. Зрители голосовали, какие же песни они хотят услышать в исполнении белорусских артистов. Так что сегодня Гюнешь, ансамбль «Верасы», Елена Гришанова, Руслан Березовский, Светлана Агарвал поют как свои известные хиты, так и полюбившиеся многим песни на все времена.
Подробности в видеоматериале.