«Хочешь лёгкий заработок – перейди по ссылке». Почему дети связываются с наркотиками и как уберечь их от беды?

Новости Беларуси. В гостях программы «Постскриптум» Наталья Сахарчук, начальник управления информации и общественных связей МВД Беларуси, и Олег Сильвестрович, начальник главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми МВД Беларуси. Юлия Бешанова, СТВ:

Тема, на которую мы сегодня будем говорить, конечно, не совсем легкая и приятная. Тем не менее молчать об этом тоже нельзя. Все чаще мы в сводках видим информацию о том, что несовершеннолетние привлекаются за нарушение антинаркотического законодательства. Насколько для нас сейчас эта проблема действительно серьезная? Может быть, выросла статистика или уменьшилась по сравнению с 2021 годом? В Беларуси отмечается рост вовлечения несовершеннолетних в эту преступную деятельность почти в три раза

Наталья Сахарчук, начальник управления информации и общественных связей МВД Беларуси:

На сегодняшний момент это очень актуально для нас. Но здесь не надо ничего бояться, об этой теме нужно говорить обязательно, потому что здесь должны заниматься профилактикой в этой части не только правоохранительные органы, не только средства массовой информации (за что огромное вам спасибо, вы очень сильно нам помогаете в этом вопросе), но и все заинтересованные. В первую очередь, конечно же, это родители. Если мы с вами проведем аналогию с прошлым годом, то у нас отмечается рост вовлечения несовершеннолетних в преступную деятельность. Речь идет именно про наркотики – почти в три раза. Это очень большая цифра. «Не бывает легких и тяжелых наркотиков». Какое наказание грозит за распространение и можно ли уберечь ребенка от беды? Читайте здесь. Юлия Бешанова:

Вы говорили о том, что у нас был всплеск такого рода преступлений, потом он пошел на спад. Связано ли это как-то с ужесточением и потом, наоборот, смягчением того самого законодательства антинаркотического? «Возможность легкого заработка». Почему дети решаются связать свою жизнь с наркотиками? Наталья Сахарчук:

Мы прекрасно с вами помним прошлый и позапрошлый годы, когда матери тех детей, которые были задержаны нами за совершение преступления в наркосфере, выступали с тем, чтобы все-таки немного смягчилось наказание в отношении их детей. Почему? Кто-то заявлял такую позицию, что «ребенок задержан, но всего лишь 1 грамм» и так далее. Да, конечно, государство пошло на уступки, смягчили наказание. И мы ожидали уже всплеск таких преступлений, но через год, через два, через три. К сожалению, не прошел год, и всплеск таких преступлений у нас все-таки произошел. Юлия Бешанова:

С чем это связано? Почему дети идут на это?

Наталья Сахарчук:

Все банально и просто – в первую очередь это возможность легкого заработка. Но самое интересное, что у детей, которые работают на наркомагазины, как правило, их преступная деятельность продолжается максимум месяц, два и три. Естественно, наши уважаемые коллеги вычисляют и задерживают. Опять же, здесь такая интересная позиция. Понятно, что переживает мать того ребенка, которого задерживают за преступную деятельность. Естественно, это беда, которая приходит в дом. Но есть еще другая сторона медали. А теперь представьте, если бы мы своевременно не задержали этого ребенка, который, например, должен сделать вечером в районе 30 «закладок», которые, в свою очередь, могли приобрести другие дети. То есть мы можем говорить о том, что действия одного ребенка могли погубить жизни еще 30 детей. Юлия Бешанова:

А где вообще наркодельцы находят этих детей? Это школы, вузы или это только интернет? Преступления совершаются и ночью. Где в это время были родители? Наталья Сахарчук:

Интернет. Триггером в прямом смысле слова к преступной деятельности несовершеннолетних является интернет-пространство. Я немного вернусь к тому вопросу, о котором мы с вами говорили. Если мы проанализируем вообще количество преступлений, которые были совершены, например, за прошлый период года, необходимо отметить, что 32 преступления было совершено в ночное время суток. Опять вопрос: где были родители, чем они занимались, как они могли пропустить тот момент, что ребенок вышел ночью из дома? Плюс ко всему необходимо уделять внимание своим детям всегда, абсолютно всегда. Посмотреть, чем он живет, чем занимается, с кем общается. Правильно сказал Олег Константинович [Олег Сильвестрович – прим. ред.]: смотрите на сегодняшний момент мессенджеры, смотрите телефон, социальные сети. Юлия Бешанова:

Не всегда подросток готов делиться и дать телефон посмотреть маме, что у тебя там. «Ребенок в любом случае меняет свое поведение». На что нужно обратить внимание родителям?

Наталья Сахарчук:

Ну хорошо. Элементарно – когда дети являются закладчиками, у них сразу же появляются свободные деньги. Если у ребенка появляются свободные деньги, он начинает их тратить на приобретение каких-то дорогих вещей, гаджетов, предметов одежды и так далее. Ребенок в любом случае меняет свое поведение, об этом вам скажет абсолютно любой психолог. Смотрите за своими детьми. Причем мы говорим сейчас: ребенок, ребенок, ребенок… Да, 13, 14, 15, 17, 18 лет. Но это же не только мальчики. Речь идет о том, что среди наркозакладчиков есть и девочки. И, как правило, это девочки в возрасте 14-17 лет. «Хочешь легкий заработок – перейди по ссылке». Как поговорить с ребенком, чтобы уберечь его от беды? Наталья Сахарчук:

Теоретически, если ребенку 15 лет и если дали даже 5 лет, выходит девушка в 20 лет. Это 5 лет загубленной жизни за какую-то детскую шалость. Почему мы сегодня обращаемся ко всем и говорим: мы сейчас должны работать в первую очередь (мы – это абсолютно все заинтересованные) на профилактику. Мы должны им каждый раз говорить: «Дорогие дети, нельзя это делать, потому что, первое – это нарушение действующего законодательства»; а второе – вы просто загубите свою жизнь. Сейчас есть много интересных занятий, в том числе и спорт, где можно себя реализовать. Достаточно часто детям приходят сообщения, в том числе и на мессенджеры, на Telegram-каналы о том, что «хочешь легкий заработок – перейди по ссылке». Они начинают переходить. В этой ситуации должны родители как можно больше и чаще говорить о том, что «если вдруг тебе приходит какое-то, скажем, непонятное сообщение, приди просто и покажи: папа, мама, мне пришло какое-то странное сообщение». Это уже первый звоночек, когда нужно об этом задуматься. Доверительные отношения в семье играют роль самой лучшей профилактики. Юлия Бешанова:

Если говорить о том, что там нужно смягчать законодательство или нужно ужесточать, если проанализировать, когда человек выходит на свободу, отсидев по этой статье, насколько часто рецидивы случаются? Случается ли этот рецидив?

Олег Сильвестрович, начальник главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми МВД Беларуси:

Если брать аналогичный период прошлого года, мы наблюдаем в этой степени рецидив. Да, к сожалению, этот рецидив присутствует из-за общего количества всех задержанных. Оно с аналогичным периодом прошлого года увеличилось на 30 человек. Но если смотреть дальше, в основном это те лица, которые были задержаны по первой части за хранение наркотиков. Юлия Бешанова:

То есть ничему не научило? 13-летний мальчик употребил тяжелый наркотик, который вводится внутривенно. Подробности этой страшной истории Наталья Сахарчук:

Ничему не научило. Плюс ко всему необходимо еще отметить тему передозировки наркотиков. То есть если мы берем за прошлый год опять же период… Юлия Бешанова:

Несмотря на то, что это меньший процент, чем распространители, все равно передозировки есть? Наталья Сахарчук:

Передозировки есть, и их достаточно много. В прошлом году эта цифра переступила за 600 случаев, и это достаточно много. Из них 140 – это смертельные передозировки, среди которых есть и дети. В основном люди погибают от передозировок, как правило, после 30 лет. Я вам хочу сказать, что там есть и те наркоманы, которые уже с достаточно серьезным стажем. Поэтому передозировки – это страшно. Далеко ходить за примером не надо. У нас по Минску есть пример. Слава богу, что он без летального исхода, но тем не менее речь идет про мальчика, которому 13 лет, который совместно со своим другом попробовал один из очень тяжелых наркотиков, который вводится внутривенно, – это метадон. Юлия Бешанова:

Ребенок сам себе ввел тяжелый наркотик? Наталья Сахарчук:

Я уже не буду говорить, что он сам себе, но суть в том, что именно вводили наркотик внутривенно. Это действительно очень тяжелый наркотик, которым больше пользуются наркоманы со стажем. К сожалению, это очень сказалось на здоровье ребенка, но благодаря медикам он остался жив. А когда мы начали распутывать всю цепочку, откуда у несовершеннолетнего ребенка такой тяжелый наркотик, выяснилось, что у него старший брат является уже наркоманом со стажем. Именно оттуда и пошло наркосоставляющее. Самая лучшая профилактика – это отношения родителей и детей

Наталья Сахарчук:

Если мы проведем такую аналогию, кто больше употребляет наркотики, кто больше осуществляет «закладки» наркотиков, то есть это дети, например, из неблагополучных семей или дети из благополучных семей, здесь невозможно сделать рокировку в этом вопросе, потому что есть дети из хороших семей, а есть дети из неблагополучных семей. Тем не менее самая лучшая профилактика, еще раз подчеркиваю, – это отношения родителей и детей. Самая лучшая профилактика – это когда приходят сотрудники органов внутренних дел и не просто рассказывают, а еще наглядно показывают, что происходит с человеком, который первый раз пробует наркотик. Мы говорим с вами и про синтетику, и про наркотики растительного происхождения. На сегодняшний момент очень активную политику по профилактике проводят и педагоги, за что им огромное спасибо. Поэтому не надо бояться, нужно говорить, чтобы наши дети знали о том, что наступает ответственность, которая сыграет потом очень серьезную роль в вашей жизни. Юлия Бешанова:

Если смотреть на эту ситуацию немножко со стороны, то это все напоминает квест, игру, когда одни закладывают, вторые – ищут. Насколько сложно раскрываются такие схемы, цепочки? Ведь это все равно интернет. Я понимаю, что сейчас интернет помнит все, но тем не менее достаточно сложно отследить все эти сообщения (читайте далее). «Наркотик – это абсолютное зло». Кто и как помогает выявлять закладчиков? Несколько историй Наталья Сахарчук:

Здесь еще нужно сказать большое спасибо нашей общественности.