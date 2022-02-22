«Не бывает лёгких и тяжёлых наркотиков». Какое наказание грозит за распространение и можно ли уберечь от них ребёнка?

Новости Беларуси. В гостях программы «Постскриптум» Наталья Сахарчук, начальник управления информации и общественных связей МВД Беларуси, и Олег Сильвестрович, начальник главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми МВД Беларуси. Юлия Бешанова, СТВ:

Тема, на которую мы сегодня будем говорить, конечно, не совсем легкая и приятная. Тем не менее молчать об этом тоже нельзя. Все чаще мы в сводках видим информацию о том, что несовершеннолетние привлекаются за нарушение антинаркотического законодательства. Если говорить в абсолютных числах, сколько детей попало в такую ситуацию, когда они были привлечены? В 2021 году было задержано 127 несовершеннолетних – это много, это беда

Олег Сильвестрович, начальник главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми МВД Беларуси:

В прошлом году было задержано 127 несовершеннолетних. Мы считаем, что это много, это беда, поэтому мы здесь. Поэтому мы и все заинтересованные органы в этом направлении очень тесно и давно работаем. Но хотелось бы отметить, что мы рассматриваем периодичность, анализируем. И если в 2014 году их было 370, то в настоящее время, по прошлому году их стало 127. В 2020 году было задержано 36 несовершеннолетних. Основными причинами, которые в настоящее время являются, – это мнимая безопасность именно несовершеннолетних. «Хочешь легкий заработок – перейди по ссылке». Почему дети связываются с наркотиками и как уберечь их от беды? Подробнее здесь. Юлия Бешанова:

Благодаря интернету, когда все эти… Основным источником вовлечения несовершеннолетних является интернет Олег Сильвестрович:

Да. В настоящее время основным источником распространения и вовлечения несовершеннолетних является интернет. Причем те кураторы, которые нанимают людей для распространения, естественно, не знают о возрасте того, кого они нанимают. Юлия Бешанова:

То есть это не специально, что ставка сделана на несовершеннолетних? Или это продуманная акция, что, может быть, меньше ответственности, если несовершеннолетний будет совершать это? Олег Сильвестрович:

Несомненно, можно сказать, что это не специальная акция. По ту сторону, для того, кто занимается распространением и организовывает сбыт наркотиков, неважно, кто будет распространять. Их основная задача – это заработать деньги. Юлия Бешанова:

Мы уже не раз говорим – ребенок. Какой социальный потрет, дети с какого возраста могут быть втянуты в эту схему? Это мальчики или девочки? Кто больше подвержен такому влиянию? Звучат призывы к тому, чтобы увеличить сроки ответственности за распространение наркотиков Олег Сильвестрович:

В нашей практике наименьшее лицо, которое было задержано за распространение наркотиков, – это подросток, которому было 13 лет. Мы видим, что дети в настоящее время развиваются. Развиваются, естественно, за счет нахождения в интернете. В связи с этим возраст может уменьшаться. Мы не исключаем возможность, что в дальнейшем могут попадаться дети, которым 12 лет. Поэтому звучат некоторые призывы по поводу того, чтобы увеличить сроки ответственности, что это все-таки дети. Но я считаю, что это неправильный подход, и нам кардинально надо смотреть с другой стороны – усиливать профилактику, привлекать к этой работе родителей для того, чтобы они смотрели, наблюдали за своими детьми и, естественно, своими действиями страховали их от пагубного влияния. Юлия Бешанова:

Для того, чтобы сделать порядка 30 «закладок», нужно достаточно внушительное количество времени. В какое время эти преступления происходят? Ведь не может же ребенок утром пойти и положить 30 «закладок», ведь это все на виду.

Наталья Сахарчук, начальник управления информации и общественных связей МВД Беларуси:

В основном утром он в школе фактически, правильно? О важности контроля за детьми со стороны родителей Олег Сильвестрович:

Исходя из этого, контроль за ребенком, различные программы, которые надо устанавливать, контроль ребенка именно в приложениях, в телефонах – это и является основным посылом, который должны осуществлять родители. Если раньше больше профилактических мероприятий мы проводили на аудиторию, связанную с несовершеннолетними, то в том числе мы сейчас усилия свои и всех заинтересованных государственных органов направляем на родителей. Юлия Бешанова:

Как мотивируют подростки, почему они этим занимаются? «К сожалению, это не игра». Почему подростки решаются на преступление, зная о мерах ответственности? Олег Сильвестрович:

Именно непосредственно касаемо девочек, мы сталкиваемся с такими ситуациями, что «я один раз, может быть два, ну может быть месяц позанимаюсь, заработаю себе легких денег каких-то и все, я остановлюсь». Юлия Бешанова:

То есть ответственность и всю цепочку дальнейших событий не осознают? Олег Сильвестрович:

Парадоксально то, что когда им задаешь вопрос: «А знали ли вы, какая ответственность?», они ответственность, может, в какой-то погрешности, но называют. И конкретно называют именно сроки, то есть они знают о мерах ответственности, но все равно рискуют и воспринимают вот это не то что как преступление, а именно какие-то действия. Юлия Бешанова:

Опять же, как компьютерная игра – пришло задание, выполнил действия, получил. Олег Сильвестрович:

Именно девочки, когда с ними беседовали, последние задержанные расплакались и говорят: «Я больше так не буду». Но, к сожалению, это не игра. Юлия Бешанова:

Какое наказание ждет за такие преступления? За сбыт наркотиков предусмотрено наказание от 3 до 25 лет лишения свободы

Олег Сильвестрович:

За сбыт наказание предусмотрено в Республике Беларусь от 3 до 25 лет лишения свободы. Юлия Бешанова:

Без разницы – совершеннолетний или несовершеннолетний? Олег Сильвестрович:

Как правило, несовершеннолетним, конечно, государство идет навстречу, и при рассмотрении их дела в суде, при ряде обстоятельств стараются по судебной статистике наименьшие сроки давать. Юлия Бешанова:

Наименьшие – это какой срок? Олег Сильвестрович:

Наименьший срок – от 3 до 15 лет. Наталья Сахарчук:

Но все равно это достаточно серьезный промежуток времени. «Только 20 %». Как часто распространители наркотиков сами их употребляют? Юлия Бешанова:

Как часто распространители наркотиков сами их употребляют? Олег Сильвестрович:

Из всех задержанных лиц несовершеннолетних только 20 % являются употребителями, 80 % реально не употребляли вообще в своей жизни наркотики. То есть это говорит о том, что основной целью просто был заработок. Юлия Бешанова:

Если говорить о том, что там нужно смягчать законодательство или нужно ужесточать, если проанализировать, когда человек выходит на свободу, отсидев по этой статье, насколько часто рецидивы случаются? Случается ли этот рецидив?

Олег Сильвестрович:

Если брать аналогичный период прошлого года, мы наблюдаем в этой степени рецидив. Да, к сожалению, этот рецидив присутствует из-за общего количества всех задержанных. Оно с аналогичным периодом прошлого года увеличилось на 30 человек. Но если смотреть дальше, в основном это те лица, которые были задержаны по первой части за хранение наркотиков. Юлия Бешанова:

Откуда в Беларуси вообще берутся наркотики, откуда главные каналы поставки? Мне кажется, что уже так долго и так много мы об этом говорим, что у правоохранителей должны быть уже все ниточки в руках, и их просто не должно оказаться на территории страны. В 2021 году было выявлено 27 каналов поставки, 26 из них – из России Олег Сильвестрович:

Естественно, правоохранители не стоят на месте, и в этом плане очень продуктивно работаем. Основной вектор, который сегодня присутствует, если проводить анализ по прошлому году, нами было выявлено 27 каналов поставки, 26 из них – из Российской Федерации. Основные виды наркотиков, которые в настоящее время популярны у молодежи и у всех, – пара-метилэфедрон и альфа-PVP. Эти синтетические наркотики, являются пагубными и могут привести к летальным исходам. Юлия Бешанова:

Если смотреть на эту ситуацию немножко со стороны, то это все напоминает квест, игру, когда одни закладывают, вторые – ищут. Насколько сложно раскрываются такие схемы, цепочки? Ведь это все равно интернет. Я понимаю, что сейчас интернет помнит все, но тем не менее достаточно сложно отследить все эти сообщения. Как выявляют, насколько сложно? Нужна ли специальная подготовка? Шпионский фильм получается. Даже при первой его попытке. Как быстро удается вычислить закладчика? Олег Сильвестрович:

Видя развитие в сети Интернет по этим направлениям, МВД в определенный период создало подразделение аналитической разведки. Я хочу сказать, что у нас сейчас получается выявлять эти преступления довольно неплохо. Мы не стоим на месте, но в то же время преступники тоже постоянно совершенствуют свою деятельность и пытаются нашей молодежи привить мнение о том, что то общение и те методы, которые они используют, являются безопасными для несовершеннолетних при осуществлении преступной деятельности. Но я с уверенностью могу сказать, что это не так, потому что мы преступления, закладчиков выявляем. Он может не поработать, мы говорим о сроках в два, три месяца, но у нас есть случаи, когда мы закладчиков вычисляли при первой же его «закладке». Вышел, первую «закладку» сделал. Естественно, он будет привлечен за сбыт наркотиков, от 6 лет лишения свободы у него будет ответственность. Наталья Сахарчук:

Здесь еще нужно сказать большое спасибо нашей общественности.