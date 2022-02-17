Максимальное наказание – 25 лет лишения свободы. Как в Беларуси борются с наркобизнесом?

Доходы от наркобизнеса в мире давно превышают нефтяные, однако крупные игроки мирового наркорынка нечасто рискуют крупными партиями, зная о жестком законодательстве Беларуси. А борьба с наркотическим зельем постоянно на контроле Президента. Наркотик внутри страны – вопрос безопасности и здоровья граждан. Как противостоять этому? Спросим у нашего гостя. В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь Андрей Гриб, полковник юстиции, заместитель начальника управления Следственного комитета Республики Беларусь по Минску. Дмитрий Потапович, ведущий:

Уголовные дела, связанные с наркотиками, возбуждаются очень часто. Какая статистика была за 2021 год, за 2022 год?

Андрей Гриб, полковник юстиции, заместитель начальника управления Следственного комитета Республики Беларусь по г. Минску:

В 2021 году на фоне общего снижения преступности как на территории Беларуси, так и в столице увеличилось количество зарегистрированных преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ примерно на 30 %. Одновременно увеличилось количество преступлений тяжких и особо тяжких в данной категории, связанных со сбытом наркотиков. В столице зафиксирован значительный рост количества граждан, умерших в результате потребления наркотиков. В текущем году ситуация не улучшается, столичными следователями возбуждено в январе и феврале значительно больше уголовных дел, чем за аналогичный период прошлого года. Дмитрий Потапович:

К сожалению, в наркобизнес часто вовлекаются и молодые люди, несовершеннолетние. На законодательном уровне какие меры применяются?

«Все чаще выявляются факты причастности к незаконному обороту наркотиков учащихся школ и вузов» Андрей Гриб:

Во-первых, нужно отметить, что в Уголовном кодексе для лиц, совершивших преступление, сбыт наркотических и психотропных веществ несовершеннолетним, предусмотрена повышенная ответственность. Это квалифицирующий признак, предусмотренный частью 3 статьи 328 Уголовного кодекса. Здесь наказание максимальное, вплоть до 15 лет лишения свободы. Кроме того, Уголовным кодексом предусмотрена повышенная ответственность за склонение несовершеннолетних к употреблению наркотических средств и психотропных веществ. Могу сказать, что, согласно статистике, сбытом наркотиков в настоящее время в основном занимаются молодые люди 20-30 лет. К сожалению, все чаще выявляются факты причастности к незаконному обороту наркотиков учащихся школ и вузов. В основном вовлекается в данного рода преступную деятельность молодежь путем общения в интернете. Наркодилеры, будем так их называть, обещают анонимность, быстрые заработки, при этом несовершеннолетние не думают о тех последствиях и уголовной ответственности, которая может наступить. Думают, что их это все минует, что они умнее всех, их не поймают. Однако статистика говорит о том, что, как правило, сбытчики такие устанавливаются чуть ли не в первый день своей работы. Ольга Бурлакова, ведущая:

Какие меры профилактики наиболее действенны на ваш взгляд? Дмитрий Потапович:

Какие советы родителям можно дать, чтобы оградить детей от ошибок?

Какие советы можно дать родителям, чтобы оградить детей от ошибок? Андрей Гриб:

На государственном уровне принимаются многочисленные различные меры для борьбы с наркоманией. Следователи, кроме выполнения своих основных задач по расследованию уголовных дел, не остаются в стороне от проводимой нашей общей работы по борьбе с преступностью в сфере незаконного оборота наркотиков. Мы активно выступаем в различных учреждениях образования, в трудовых коллективах. Только на этой неделе сотрудники наших районных подразделений посетили 14 школ, где привели наиболее яркие примеры по уголовным делам, продемонстрировали видеофильмы. Родителям надо обращать внимание на своих детей, нужно интересоваться их окружением, проблемами, которые есть у ребенка. Нужно знать, какие ресурсы он использует в сети Интернет. Нужно смотреть на эмоциональное состояние ребенка, на изменения в его поведении, то, что он перестал заниматься какими-то увлечениями, может быть, спортом. Все это является определенными сигналами для того, чтобы задуматься, а не хочет ли ребенок заняться чем-то противозаконным. Ольга Бурлакова:

Если вдруг в дом пришла беда и родители все-таки заметили, что с их ребенком что-то не так, изменилось поведение, он стал нездорово выглядеть и странно себя вести, начали появляться деньги у ребенка или, наоборот, начало пропадать что-то из дома, если у родителей закрались подозрения, куда бежать, к кому обращаться?

Андрей Гриб:

Если возникли подозрения, самое главное, не нужно сидеть на месте, не нужно укрывать эти факты. Есть возможность обратиться к социальному педагогу в учреждении образования, к психологу, к правоохранительным органам. Ольга Бурлакова:

Мне кажется, самая большая ответственность за все эти деяния лежит на родителях. Если вы вдруг думаете, что в 12-13 лет еще рано заводить серьезные разговоры на тему наркотиков, то нет, не рано. Может, уже даже поздно. Если вы заранее объясните своему ребенку, что «возможно, кто-то будет тебе что-то предлагать в интернете, ты захочешь быстрого заработка, это все чревато серьезными последствиями, не порти жизнь». Давайте общаться со своими детьми и предотвращать эти серьезные преступления и гибель наших детей. Дмитрий Потапович:

Преступления, связанные с наркотиками в любом случае приводят к серьезным последствиям. Скажите, какое максимальное наказание за преступления, связанные с распространением наркотиков?