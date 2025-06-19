«Хлопцы, кто будет топтать?» Белорус из Брагина о том, как напросился сажать с Президентом деревья

Проект СТВ о людях, которые в разное время общались с Президентом. О тех, которых выбирал Первый, чтобы узнать мнение «от земли».
Проект СТВ о людях, которые в разное время общались с Президентом. О тех, которых выбирал Первый, чтобы узнать мнение «от земли».
– Хлопцы, кто будет топтать?
– Я!
– Ты что? У тебя же белые кроссовки!
– Ничего страшного.
– Аккуратнее.
Виктория Ходосок, политический обозреватель:
Возможно, сажать деревья в белых кроссовках действительно не совсем комильфо, но, как показывает практика, именно такая деталь может стать поводом для неформального общения с Президентом.
История 2021 года. Александр Лукашенко приезжает в Брагин на 35-ю годовщину трагедии Чернобыльской аварии. В числе тех, кто встречал главу государства и сажал с ним деревья, оказался молодой парень Андрей Дедков. И, надо сказать, неслучайно – он напросился сам. Как прошла встреча своих людей? Рассказ во всех деталях.
Андрей Дедков, руководитель народного вокального ансамбля «Белые росы»:
Разлетелось видео, где я утрамбовывал землю своими белыми кроссовками, когда Александр Григорьевич сделал акцент: куда ж ты своими белыми [кроссовками – прим. ред.]? Ничего страшного, надо было так – значит, надо. Тем более какая разница, белые, не белые. Я с такой гордостью эту землю трамбовал, тем более Александр Григорьевич рядом.
Напросился, потому что, во-первых, я хотел очень увидеть нашего Президента в реальности. В телевизоре – это одно, а здесь увидеть, пожать руку – это совершенно другие эмоции.
Меня сначала не отобрали, я должен был в ряду шестом где-то быть, то есть это еще дальше. Я просто сказал: посмотрите на меня, я высокий. У меня коллега, с которой мы вместе сажали дерево и вообще стояли, встречали нашего Президента. Они даже на нашу пару посмотрели, что мы такие обаятельные, привлекательные, харизматичные.
Андрей Дедков:
День настал. 26 апреля 2021 года. Все в ожидании встречи нашего Президента. Все мы видим – летит вертолет. У меня все внутри начало колотиться, потому что вот-вот уже приедет, подойдет. Думаешь, это же нужно сейчас общаться будет. С посадкой мы справились. Я больше переживал насчет общения.
Видим – подъезжают машины. Мы стоим с коллегой, эта минута настала. Мы поздоровались, Александр Григорьевич всем пожал руку. И начал спрашивать... Я рассказал, что я местный. Он спросил про стадион, как обновился Брагин, все красиво, все хорошо.
Александр Лукашенко:
Вы же местный?
– Да.
– Твоя точка зрения, здесь нормально для людей, чтобы и спортом заняться, и культурно?
– Конечно, да.
– То есть удобно будет такой центр?
– Да, удобно.
– Тем более сейчас Брагин у нас красивый.
– Он всегда был красивый.
– Да, он всегда был красивый, но мы его осовременили года два назад.
Александр Лукашенко:
Надо четко и понятно отрегулировать все положения, где, кто, насколько быстро и на каких условиях может претендовать на арендное жилье. И со временем приобрести по желанию его в собственность. Причем даже в рассрочку. Подробности.
Андрей Дедков:
Я создал свой коллектив вокальный. То, о чем я мечтал. Я понимаю, что, если даже я куда-то уйду, это будет разрыв коллектива. Без меня они не справятся, потому что я руководитель этого коллектива. Без них я тоже не справился бы.
Андрей Дедков:
Очень люблю свою работу. Я как руководитель своего коллектива очень творческий в этом плане. Я горю каждым фестивалем, я хочу, чтобы мой коллектив побывал на многих.
Гордость была поехать на фестиваль. В этом году мы поедем уже пятый год подряд на «Днепровские голоса в Дубровно», Витебская область. Это один из первых фестивалей, который дает старт фестивалям на Витебщине. Большой честью для нас был «Славянский базар». В этом году мы едем в Александрию.
Александр Лукашенко:
Мы создали фестиваль, который из маленького уютного праздника превратился в событие национального и международного масштаба. Когда-то давно не планировали такой размах, но люди сами потянулись сюда. Это зов души, это стремление к истинным ценностям, туда, где искренне рады гостям, где бьет пульс живой творческой силы.
Виктория Ходосок:
Скажите, а вы какими-то качествами похожи на Президента?
Андрей Дедков:
Я, наверное, похож. Я не городской парень. Я деревенский обычный хлопец. Я все помогаю в огороде. На тракторе еще не катался за рулем. Главное – задаться целью. Глаза боятся – руки делают. Мне только первый ряд. И дрова колоть для меня. Я колуном работаю – дрова колю, у папы на работе кочегарку топим.
Только разойтись, папа говорит: не надо. Я дальше продолжаю. Вот этим я, наверное, и схож с нашим Александром Григорьевичем. Я видел, как Александр Григорьевич дрова колет. Хотел бы вместе попробовать.
А еще запишите, чтобы увидели, может, когда-нибудь мечта сбудется. Хочу во Дворце Независимости на экскурсии побывать.
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