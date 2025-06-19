«Хлопцы, кто будет топтать?» Белорус из Брагина о том, как напросился сажать с Президентом деревья

Проект СТВ о людях, которые в разное время общались с Президентом. О тех, которых выбирал Первый, чтобы узнать мнение «от земли».

– Хлопцы, кто будет топтать?

– Я!

– Ты что? У тебя же белые кроссовки!

– Ничего страшного.

– Аккуратнее.

Виктория Ходосок, политический обозреватель:

Возможно, сажать деревья в белых кроссовках действительно не совсем комильфо, но, как показывает практика, именно такая деталь может стать поводом для неформального общения с Президентом. История 2021 года. Александр Лукашенко приезжает в Брагин на 35-ю годовщину трагедии Чернобыльской аварии. В числе тех, кто встречал главу государства и сажал с ним деревья, оказался молодой парень Андрей Дедков. И, надо сказать, неслучайно – он напросился сам. Как прошла встреча своих людей? Рассказ во всех деталях. Какая разница, белые кроссовки или нет? Я с такой гордостью эту землю трамбовал!

Андрей Дедков, руководитель народного вокального ансамбля «Белые росы»:

Разлетелось видео, где я утрамбовывал землю своими белыми кроссовками, когда Александр Григорьевич сделал акцент: куда ж ты своими белыми [кроссовками – прим. ред.]? Ничего страшного, надо было так – значит, надо. Тем более какая разница, белые, не белые. Я с такой гордостью эту землю трамбовал, тем более Александр Григорьевич рядом. Напросился, потому что, во-первых, я хотел очень увидеть нашего Президента в реальности. В телевизоре – это одно, а здесь увидеть, пожать руку – это совершенно другие эмоции. Меня сначала не отобрали, я должен был в ряду шестом где-то быть, то есть это еще дальше. Я просто сказал: посмотрите на меня, я высокий. У меня коллега, с которой мы вместе сажали дерево и вообще стояли, встречали нашего Президента. Они даже на нашу пару посмотрели, что мы такие обаятельные, привлекательные, харизматичные. У меня внутри все колотилось, потому что вот-вот приедет Президент

Андрей Дедков:

День настал. 26 апреля 2021 года. Все в ожидании встречи нашего Президента. Все мы видим – летит вертолет. У меня все внутри начало колотиться, потому что вот-вот уже приедет, подойдет. Думаешь, это же нужно сейчас общаться будет. С посадкой мы справились. Я больше переживал насчет общения. Видим – подъезжают машины. Мы стоим с коллегой, эта минута настала. Мы поздоровались, Александр Григорьевич всем пожал руку. И начал спрашивать... Я рассказал, что я местный. Он спросил про стадион, как обновился Брагин, все красиво, все хорошо.

Александр Лукашенко:

Вы же местный?

– Да.

– Твоя точка зрения, здесь нормально для людей, чтобы и спортом заняться, и культурно?

– Конечно, да.

– То есть удобно будет такой центр?

– Да, удобно.

– Тем более сейчас Брагин у нас красивый.

– Он всегда был красивый.

– Да, он всегда был красивый, но мы его осовременили года два назад.

Александр Лукашенко:

Надо четко и понятно отрегулировать все положения, где, кто, насколько быстро и на каких условиях может претендовать на арендное жилье. И со временем приобрести по желанию его в собственность. Причем даже в рассрочку. Подробности. О любимой работе и выступлении на крупнейших фестивалях в Беларуси

Андрей Дедков:

Я создал свой коллектив вокальный. То, о чем я мечтал. Я понимаю, что, если даже я куда-то уйду, это будет разрыв коллектива. Без меня они не справятся, потому что я руководитель этого коллектива. Без них я тоже не справился бы.

Андрей Дедков:

Очень люблю свою работу. Я как руководитель своего коллектива очень творческий в этом плане. Я горю каждым фестивалем, я хочу, чтобы мой коллектив побывал на многих. Гордость была поехать на фестиваль. В этом году мы поедем уже пятый год подряд на «Днепровские голоса в Дубровно», Витебская область. Это один из первых фестивалей, который дает старт фестивалям на Витебщине. Большой честью для нас был «Славянский базар». В этом году мы едем в Александрию.