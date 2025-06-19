Белорус отработал 5 лет в Брагине и не захотел уезжать – и вот почему

Проект СТВ о людях, которые в разное время общались с Президентом. О тех, которых выбирал Первый, чтобы узнать мнение «от земли».

Андрей Дедков, руководитель народного вокального ансамбля «Белые росы»:

Я родился в Брагине. После окончания школы я поступил в Колледж искусств имени Соколовского в Гомель. Закончил колледж, приехал в Брагин по распределению. Здесь я влился в коллектив. Мне было легко здесь работать с первых дней, потому что Брагин наш – городок небольшой, все мы друг друга знаем, тем более я с раннего возраста принимал участие во всех мероприятиях, во всех конкурсах и здесь, в РДК, и в районе.

Андрей Дедков:

Когда мне предложили пятилетний контракт, так как у нас чернобыльская зона, я остался здесь на пять лет. Когда у меня закончился пятилетний контракт, я еще на пять лет остался здесь. И по сей день продолжаю работать. Тем более мне как молодому специалисту в 2017 году дали жилье. Я его обустроил, обставил все сразу, когда были подъемные кредиты молодым специалистам. Вообще хорошо! Почему бы не жить? Наше государство, Президент наш дает все и делает все, чтобы молодежь оставалась в таких городках, потому что и жилье дает, и выплаты дает. В чернобыльских больше помощи. Пускай приезжают, работают. Почему бы и нет? Тем более для нас это новое знакомство. Они будут делиться своим опытом для нас.