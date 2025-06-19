Белорус отработал 5 лет в Брагине и не захотел уезжать – и вот почему

Проект СТВ о людях, которые в разное время общались с Президентом. О тех, которых выбирал Первый, чтобы узнать мнение «от земли».
Проект СТВ о людях, которые в разное время общались с Президентом. О тех, которых выбирал Первый, чтобы узнать мнение «от земли».
Андрей Дедков, руководитель народного вокального ансамбля «Белые росы»:
Я родился в Брагине. После окончания школы я поступил в Колледж искусств имени Соколовского в Гомель. Закончил колледж, приехал в Брагин по распределению. Здесь я влился в коллектив.
Мне было легко здесь работать с первых дней, потому что Брагин наш – городок небольшой, все мы друг друга знаем, тем более я с раннего возраста принимал участие во всех мероприятиях, во всех конкурсах и здесь, в РДК, и в районе.
Андрей Дедков:
Когда мне предложили пятилетний контракт, так как у нас чернобыльская зона, я остался здесь на пять лет. Когда у меня закончился пятилетний контракт, я еще на пять лет остался здесь. И по сей день продолжаю работать.
Тем более мне как молодому специалисту в 2017 году дали жилье. Я его обустроил, обставил все сразу, когда были подъемные кредиты молодым специалистам. Вообще хорошо! Почему бы не жить?
Наше государство, Президент наш дает все и делает все, чтобы молодежь оставалась в таких городках, потому что и жилье дает, и выплаты дает. В чернобыльских больше помощи. Пускай приезжают, работают. Почему бы и нет? Тем более для нас это новое знакомство. Они будут делиться своим опытом для нас.
Андрей Дедков:
Я, наверное, один из первых молодых специалистов в культуре, который пришел в мое время и остался. После меня пришли еще коллеги с Гомеля. До сих пор, кстати, работают.
Почему молодежь уезжает? Не знаю, чего им здесь не хватает. В основном уезжают неместные. Местных очень много, в образовании до сих пор работают здесь. Условия хорошие. Здесь всего хватает.
«Мы как будто родные» – руководитель ансамбля рассказал, каким запомнил Президента.