Никогда не замечал, чтобы Александр Григорьевич испытывал волнение – милиционер о встрече с Президентом

Проект СТВ о людях, которые в разное время общались с Президентом. О тех, которых выбирал Первый, чтобы узнать мнение «от земли».

Алена Сырова, политический обозреватель:

Эти кадры вполне могли бы запылиться в семейных архивах, но волею судеб стали достоянием общественности.

Алена Сырова:

Маленький Рома, который, к слову, уже вполне себе взрослый, ответственный молодой человек, конечно, спустя годы воспринимает эту встречу совершенно по-другому. Акценты сместились, но воспоминания остались такими, какими могут быть только в детстве. Спросите, неужели тот мальчик совершенно случайно оказался на пути у Александра Лукашенко? Неужели этот обычный, простой деревенский пацан, которого Президент вот так взял за руку и повел по дорожке? Ответим: именно так и было, с единственной поправкой, что эта встреча, конечно, оказала большое влияние на судьбу как минимум одного человека. «Чувство волнения превзошло свой верх» – какой запомнилась встреча с Президентом

Роман Угляница, милиционер роты милиции Департамента охраны МВД Беларуси:

Какое детское впечатление? Вертолет, техника – это радость была, а когда еще приземляется на близком расстоянии к тебе, ощущение, конечно же, эмоциональное превосходит всего. Это радость, в первую очередь. Никто не понимал тогда из нас, так как были совсем еще мы детьми, кто это прилетел. Все обращали внимание непосредственно только на технику. Но уже потом, когда сказали, что это Президент, что наш выход наступил, и мы должны выдвинуться к встрече Александра Григорьевича, уже тогда чувство волнения превзошло свой верх. Мы встретили, поприветствовали его, рассказали стихотворение, вручили подарки, прошли в стены детского сада, где происходила уже торжественная часть – это выступление воспитанников детского сада: песни, стихотворения, также какое-то представление было. После всего этого наступило время уже прощания с ним. Также нам были вручены памятные подарки от Президента Республики Беларусь. В подарках была коробка конфет и книга с различными рассказами, которыми на протяжении школьных лет я активно пользовался. То есть какие-то внеклассные чтения, какие-то пересказы нужно было – все это бралось с этой книги. Роман Угляница:

Наверное, чем в более раннем возрасте мы находимся, тем более рано мы начинаем осознавать какие-то определенные фрагменты жизни. Ситуация, которая сложилась, с ранних пор мне дала понять о том, какая ответственность может на тебя возлечь. Исходя от того, что на тот момент я за себя не ручался, так как ответственность находилась у моих родителей за меня, но тем не менее я с этой обязанностью справился. Волнение было, но перебороли, ничего страшного. И со временем это, конечно же, пригодится в нашем жизненном пути. Как-то вот так она и отразилась на моей жизни. Как ситуация в стране повлияла на выбор профессии милиционера

Роман Угляница:

Все видели, что происходит со страной, и если это не предотвратить, что может с ней становиться. Это и повлияло на то, почему я выбрал профессию милиционера. В 2020 году я уже работал полноценно, я уже жил на съемном жилье. Мы жили тогда уже с будущей моей супругой. Уже на основании таких ранних возрастов я осознавал ответственность, которая возлагается на меня как на будущего главу семьи – это обеспечить семью, чтобы она ни в чем не нуждалась. Со своей супругой довольно-таки давно уже встречаемся. Мы знакомы с ней с 2016 года (это еще школьные годы, как мои, так и ее). В 2016 году я закончил школу. После этого – поступление также совместное. В Пинске мы обучались, прибыли на отработку сюда, в Брест, получили арендное жилье: супруге предоставили на основании молодого специалиста. Конечно же, свое жилье со временем будет строиться, будет получаться, не без этого. Ребенок – это частичка семьи, которую со временем каждый человек хочет обрести, и к этому мы были готовы уже, это планировалось. И мы сейчас очень счастливы, что у нас есть эта кроха, к которой домой приходишь, она тебя встречает, она тебя ждет.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Девчонки рожать не хотят! Сейчас мы будем думать о новых мерах поддержки многодетных и прочих семей. Не только жилье. Хотя я думал, жилье построим – там все побегут рожать. Ничего подобного! Не надо жилье и все это. Ну ничего. Есть и нормальные женщины, которые рожают. Да и мужики, ты же видишь… Стоптались мужики. После нашего с тобой поколения мужиков нет. Там, как зерно, отыскиваем. Сидеть в гаджетах и бессмысленно листать TikTok? Лучше заняться спортом! Роман Угляница:

Одновременно я занимался спортом, футболом увлекался. Занятие каким-то видом спорта, а именно профессионально – это, в первую очередь, ограничение тебя от свободного времени, потому что происходят ежедневные тренировки, выходные дни – это выезды где-то по играм. Просто-напросто времени в гаджетах сидеть практически нет. Потому что ты постоянно занят, ты увлекаешься. Домой пришел после тренировки, у тебя первая мысль – это что? Просто отдохнуть лечь, потому что усталость наступает.

Александр Лукашенко:

Очень много мы играли в студенческие времена, но у меня осталась эта деревенская «закваска». Я тогда много бегал, занимался спортом, хотел быть футболистом. Но потом травмировал колено. Потом аукнулось, и я перешел в хоккей, потому что мы, Днепр рядом, защищали площадку на Днепре и играли в хоккей зимой. Это обсуждалось до рождения ребенка, его дальнейшее направление по жизни. Жена планировала, чтобы занимался какими-то именно единоборствами. Я это также поддерживаю, но для меня стремление футбола тоже не перестает оставаться в сторонке. Конечно же, какой-то именно спортивный вид – это футбол либо же волейбол. Планирую тоже отдавать в секцию, пускай занимается, почему бы и нет. Сидеть в гаджетах и бессмысленно листать TikTok, которые повторяются все одно и то же? Я думаю, лучше побегать пару кружков, заняться футболом тем же, совместно провести на свежем воздухе время со своими друзьями, своими напарниками по команде. То есть это будет намного полезнее, чем в одиночестве, в затемненном месте и уткнувшись в одну точку. Президент Беларуси: «Лучше, чем спортсмен, никто не знает, как подготовить будущего спортсмена».