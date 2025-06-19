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«Мы как будто родные» – руководитель ансамбля рассказал, каким запомнил Президента

19 июня 2025 16:44
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Проект СТВ о людях, которые в разное время общались с Президентом. О тех, которых выбирал Первый, чтобы узнать мнение «от земли».

«Мы как будто родные» – руководитель ансамбля рассказал, каким запомнил Президента-2

Андрей Дедков, руководитель народного вокального ансамбля «Белые росы»:
Это меня и удивило, потому что Александра Григорьевича мы видим совершенно другого по телевизору. Мне понравилось, что он очень душевный, хороший человек. Очень по-простому все было, по-свойски. Только тогда вот я успокоился, уже перестало меня колотить от всего, что происходит. И я понял, что мы как будто родные. Мне Президент показался очень хорошим, свойским человеком.

Белорус отработал 5 лет в Брагине и не захотел уезжать – и вот почему.

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