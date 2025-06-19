«Мы как будто родные» – руководитель ансамбля рассказал, каким запомнил Президента

Проект СТВ о людях, которые в разное время общались с Президентом. О тех, которых выбирал Первый, чтобы узнать мнение «от земли».

Андрей Дедков, руководитель народного вокального ансамбля «Белые росы»:

Это меня и удивило, потому что Александра Григорьевича мы видим совершенно другого по телевизору. Мне понравилось, что он очень душевный, хороший человек. Очень по-простому все было, по-свойски. Только тогда вот я успокоился, уже перестало меня колотить от всего, что происходит. И я понял, что мы как будто родные. Мне Президент показался очень хорошим, свойским человеком.