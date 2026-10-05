Новости по тегу #Цветы

На своем подворье полесская цветочница выращивает хризантемы. В ее теплицах одновременно зацветают более 30 тысяч кустов.
День знаний уже на пороге, и город наполняется особой атмосферой. Родители подбирают наряды, дети с волнением ждут встречи с одноклассниками. И, конечно, 1 сентября невозможно представить без цветов для любимого учителя.
Сезон цветения длится до середины июля.
К главному культурному событию лета готовятся не только организаторы, артисты, но и озеленители. Каждый день они добавляют городу ярких красок.
Профессиональные дизайнеры разработали единую концепцию. Площадь Победы и улица Богдана Хмельницкого превратятся в роскошные цветущие бульвары.
Минское собрание пионов насчитывает около 350 сортов и является крупнейшим в Восточной Европе.
Клумбы меняют палитру несколько раз за сезон. Сразу жителей и гостей областного центра радуют тюльпаны и гиацинты. Потом – бархатцы, петунии и бегонии.
Цветы будут радовать жителей Минска до осени. После их сменят хризантемы. А с наступлением первых заморозков специалисты высадят хвойные.
Яркая фотозона в Ботаническом саду. Зацвели нежнейшие магнолии. Всего 10 видов, 20 сортов и 2 гибрида. Посетители в восторге.
Весенней находкой минчане активно делятся в мессенджерах.
Цветочные украшения начали коллекционировать, и так возникла новая идея – составлять целые композиции.
А в честь Года белорусской женщины в районе обувной фабрики появится одноименный сквер.
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