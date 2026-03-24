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Новости по тегу #Украшения

Хит этой весны! Вот как создают цветочные броши, покорившие хендмейд-маркеты Беларуси
24 марта 2026 12:18

Хит этой весны! Вот как создают цветочные броши, покорившие хендмейд-маркеты Беларуси

Самое дорогое украшение гомельских ювелиров продали за 45 тыс. рублей
16 февраля 2026 07:14

Самое дорогое украшение гомельских ювелиров продали за 45 тыс. рублей

Добавить изюминку в образ – проще простого! Советы от стилиста, как выбрать аксессуары
11 декабря 2025 08:44

Добавить изюминку в образ – проще простого! Советы от стилиста, как выбрать аксессуары

Ко Дню Победы около миллиона цветов украсят улицы Гродно
24 марта 2025 06:52

Ко Дню Победы около миллиона цветов украсят улицы Гродно

Их видео набирают миллионы просмотров. Как команда декораторов из Бреста задают тренды в дизайне
04 января 2025 17:50

Их видео набирают миллионы просмотров. Как команда декораторов из Бреста задают тренды в дизайне

Серьги, браслеты, колье. Минчанка создает произведения искусства из дерева – мастхэв этой осени!
18 ноября 2024 10:32

Серьги, браслеты, колье. Минчанка создает произведения искусства из дерева – мастхэв этой осени!

Кольцо, браслет или кулон. Можно ли превратить украшение в талисман?
31 января 2024 19:33

Кольцо, браслет или кулон. Можно ли превратить украшение в талисман?

Человек закладывает свой личный смысл. Обладают ли украшения особой энергетикой?
31 января 2024 18:06

Человек закладывает свой личный смысл. Обладают ли украшения особой энергетикой?

Как камни могут поменять жизнь человека? Рассказываем о чудодейственных свойствах
27 декабря 2023 11:54

Как камни могут поменять жизнь человека? Рассказываем о чудодейственных свойствах

Идея для подарка. Что любимым мужчинам покупают в ювелирных магазинах?
12 февраля 2023 19:08

Идея для подарка. Что любимым мужчинам покупают в ювелирных магазинах?

Как очистить золото в домашних условиях? 5 простых способов вернуть прежний вид вашим украшениям
10 сентября 2021 05:23

Как очистить золото в домашних условиях? 5 простых способов вернуть прежний вид вашим украшениям

«Даже актриса Большого театра носит». Ремесленник показал, как делает уникальные серёжки
01 февраля 2021 11:07

«Даже актриса Большого театра носит». Ремесленник показал, как делает уникальные серёжки