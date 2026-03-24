Новости по тегу #Украшения

Цветочные украшения начали коллекционировать, и так возникла новая идея – составлять целые композиции.
Браслет из белого золота весом около 17 граммов, украшенный натуральными сапфирами и бриллиантами, продан за 45 тысяч рублей.
«С помощью украшений вы можете скорректировать фигуру либо визуально увеличить свой рост».
На предприятии «Зеленстрой» для украшения улиц подготовили около 30 видов растений.
Флористы и дизайнеры задают тренды 2025 года.
Добро пожаловать в Зазеркалье и волшебный мир флоры! Его создала неординарная минчанка и молодая мама – Саша Борщева. По профессии – дизайнер интерьеров, в душе – истинный художник.
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