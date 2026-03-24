Эксперты Беларуси и России обсуждают перспективы ИИ в производстве

Более 150 представителей реального сектора экономики Беларуси и России, а также ведущих экспертов впервые собрал в Витебске масштабный международный форум «Искусственный интеллект для бизнеса», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Более 150 представителей реального сектора экономики Беларуси и России, а также ведущих экспертов впервые собрал в Витебске масштабный международный форум «Искусственный интеллект для бизнеса», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На его площадке разработчики технологий и потенциальные заказчики выстраивают диалог для реализации совместных проектов. Участники форума знакомятся с последними новинками в области искусственного интеллекта, которые уже сегодня находят применение в различных сферах: от промышленности до сельского хозяйства.
Эксперты отмечают, отечественный бизнес готов к проведению цифровизации. Руководители предприятий понимают, что сегодня приходится конкурировать с компаниями, которые уже не первый год применяют роботизированные производства, а также искусственный интеллект.
Наталья Воробьева, генеральный директор Витебского отделения Белорусской торгово-промышленной палаты:
Сегодня наш бизнес готов к трансформации. Сегодня уже есть такой запрос. И задача (в том числе в рамках форума) изучить потребности бизнеса, в чем они нуждаются и какие именно технологии сегодня действительно хотят наши предприятия внедрять.
В нашей стране уже активно внедрились процессы правового регулирования искусственного интеллекта. Готовится национальная стратегия. В прошлом году была утверждена программа «Беларусь интеллектуальная», которая предусматривает развитие информационных технологий, искусственного интеллекта. Поэтому процессы запущены.
Российские разработчики на форуме продемонстрировали свои достижения в области производства гуманоидных роботов, которых можно использовать на опасных работах. Речь идет о предприятиях нефтехимической промышленности и атомной энергетики.
Анна Багдасарян, представитель IT-компании (Россия):
Сейчас мы активно получаем запросы от предприятий с целью внедрения. Запросов очень много, в том числе из агропромышленного комплекса. Кейсы нетривиальные, например, нам поступил запрос на программирование робота-гуманоида в качестве пастуха. Благодаря тому, что у роботов-гуманоидов есть камера, мы можем внедрять туда машинное зрение, робот может детектировать опасных животных, например волков, при приближении включать специальную отпугивающую сирену и передавать данные ответственным специалистам.
Витебская область не случайно стала площадкой для проведения международного форума. Предприятия и компании региона активно внедряют цифровые решения и технологии искусственного интеллекта, открывая для себя новые направления развития.