Эксперты Беларуси и России обсуждают перспективы ИИ в производстве

Более 150 представителей реального сектора экономики Беларуси и России, а также ведущих экспертов впервые собрал в Витебске масштабный международный форум «Искусственный интеллект для бизнеса», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На его площадке разработчики технологий и потенциальные заказчики выстраивают диалог для реализации совместных проектов. Участники форума знакомятся с последними новинками в области искусственного интеллекта, которые уже сегодня находят применение в различных сферах: от промышленности до сельского хозяйства. Эксперты отмечают, отечественный бизнес готов к проведению цифровизации. Руководители предприятий понимают, что сегодня приходится конкурировать с компаниями, которые уже не первый год применяют роботизированные производства, а также искусственный интеллект.

Наталья Воробьева, генеральный директор Витебского отделения Белорусской торгово-промышленной палаты:

Сегодня наш бизнес готов к трансформации. Сегодня уже есть такой запрос. И задача (в том числе в рамках форума) изучить потребности бизнеса, в чем они нуждаются и какие именно технологии сегодня действительно хотят наши предприятия внедрять. В нашей стране уже активно внедрились процессы правового регулирования искусственного интеллекта. Готовится национальная стратегия. В прошлом году была утверждена программа «Беларусь интеллектуальная», которая предусматривает развитие информационных технологий, искусственного интеллекта. Поэтому процессы запущены. Российские разработчики на форуме продемонстрировали свои достижения в области производства гуманоидных роботов, которых можно использовать на опасных работах. Речь идет о предприятиях нефтехимической промышленности и атомной энергетики.