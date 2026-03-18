Что будет в тренде этой весной – прогулялись по улицам столицы и спросили у минчан

– База – классика, а остальное – все дело настроения. Это винтажная сумка мне досталась от бабушки. Вещи-любимчики? Да, вот это пальто, которое в данном случае на мне. Платье от Chanel и черная сумочка. Эти вещи сделают все.

– Мне очень нравятся женственные аутфиты. Самое главное, чтобы тебе было комфортно в образах. Сапоги у меня от белорусского бренда. Юбку я нашла в секонде. Никто не верит, что это просто рандомная вещь за 5 рублей в секонде. Я обожаю каждый день экспериментировать, наряжаться по-разному, потому что это в первую очередь настроение на мой день. Я обожаю очень аксессуары и также прически.