«66% были знакомые, иногда даже близкие родственники». Депутат о пугающей статистике среди жертв педофилии

Иван Мамайко, член Постоянной комиссии по национальной безопасности Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

За 9 месяцев текущего года 951 ребенок пострадал от преступных сексуальных домогательств. Почему так происходит? На мой взгляд, существуют и объективные, и субъективные факторы, которые на это влияют. Конечно, в любом обществе существуют люди с психическими отклонениями от нормы. В данном случае мы ведем разговор о таком половом предпочтении болезненном как педофилия. И эти люди есть, повторюсь, в любом обществе. Но если обратно возвращаться к статистике, то по данным того же Следственного комитета, за последние 6 лет из 2,5 тысячи преступников, которые совершали преступления, направленные против половой неприкосновенности детей, всего лишь 4 % (под 80 человек, 75 или 76) были педофилами. То есть те, которым поставлен диагноз педофилия. Более того, с этой статистикой понятно, как и с любой статистикой есть нюансы, ниже на этом остановлюсь, но есть еще одна статистика. Только 34 % пострадавших детей, несовершеннолетних были незнакомы с преступниками, которые совершали в отношении их насильственные действия сексуального характера. То есть 66 % были знакомые, иногда даже близкие родственники несовершеннолетних детей. Это говорит о том, что в том обществе, где сильны традиционные устои семейные, традиционные ценности, такие вещи воспринимаются как чрезвычайные происшествия. Соответственно их процент гораздо ниже. Именно поэтому в свое время были внесены те предложения, изменения, дополнения в Основной закон нашей страны, что традиционные семейные ценности охраняются государством.

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