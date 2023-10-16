Из 2 тысяч обвиняемых лишь 4% – педофилы. Каким образом ставится диагноз педофилии?

Новости Беларуси. Как оградить детей от насилия? Поддается ли педофилия лечению? Кто чаще всего подвергается опасности? В Беларуси корректируют законодательство, касающееся вопросов половой неприкосновенности детей. Противодействие педофилии станет темой ток-шоу «По существу». На площадке программы соберутся правоохранители, психологи, врачи, эксперты от образования и законодатели.

Кирилл Казаков, СТВ:

Позвольте мне процитировать наш с вами диалог до программы, если можно. Что из них [мало – прим. ред.] педофилов, все остальные – сволочи. Извините, я процитировал, это литературное слово. Но по-другому я этих людей назвать не могу. Вернее могу, но не в эфире. Людмила Мун, начальник отдела психолого-физиологических исследований Государственного комитета судебных экспертиз:

Сразу сделаю эти уточнения. Педофил – это педофил, расстройство сексуального предпочтения. Это расстройство диагностируют сексологи, медицинский термин. Совершают сексуальные преступления в отношении детей необязательно лица, имеющие эти расстройства сексуального предпочтения. Это не означает, что их просто тянет… Кирилл Казаков:

Но мы, журналисты, одной краской всех мажем. Педофил – значит, педофил.

Людмила Мун:

Я считаю, что некорректно использовать этот термин общий, когда вглубь темы идем. Потому что есть преступники, например, по замещению. То есть «я хочу в данный момент, испытываю сексуальное возбуждение, рядом нет подходящего объекта». А рядом есть ребенок. Есть другой вариант, такие силовые преступники. Они просто любят доминировать над всеми. Это важная, главная потребность человека – контроль и власть. И этот человек будет в том числе принуждать ребенка к сексу, потому что это для него способ удовлетворить эго. Олег Дьяченко, заместитель председателя Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Это извращенцы. Людмила Мун:

Скажем так, бессовестные люди.

Кирилл Казаков:

С точки зрения ребенка ведь разницы нет, кто причинил ему вред – педофил или человек, который под педофила мимикрирует. Людмила Мун:

Есть немного разница в том, что используется принуждение или нет. То есть сила, угроза, запугивание. Истинные педофилы часто мягко подкатывают. Это другой тип травмы, хотя, конечно, психотравма в любом случае. Алена Сырова, СТВ:

Может, вы поясните, как отличить Кирилл Казаков:

У него же не написано. То, что он сволочь, это однозначно.

Наталия Громова, научный сотрудник РНПЦ психического здоровья:

Я, чтобы не ошибиться, зачитаю. Есть критерии психического расстройства. Если мы говорим про такой вид, как нарушение сексуального предпочтения, существует три критерия, в отношении которых будет установлено расстройство врачом. Первое – это когда индивидууму свойственны периодически возникающие интенсивные сексуальные влечения и фантазии, включающие необычные предметы или необычные действия. Второй критерий – это когда индивидуум или действует в соответствии с этими влечениями, или испытывает дистресс, если он не совершает этих действий. И третий критерий – эти предпочтения должны длиться не менее шести месяцев. В эти нарушения сексуальных предпочтений входит и педофилия в том числе. Помимо педофилии здесь много других диагнозов, которые тоже затрагивают детей. Кирилл Казаков:

Значит, я готовился к программе, прочитал, что в Испании обсудили вопрос, одна из министров правительства высказалась, что люди (как она назвала) маленькие имеют право самостоятельно решать, с кем вступать в сексуальные отношения. И там то же самое было мотивировано, что это девиация, проблема. И, грубо говоря, она открывает такой ящик Пандоры, потому что, если мы разрешаем ЛГБТ-повестку, мы разрешаем педофилию. И в итоге все что угодно. Можно потом говорить о том, что в шесть лет возраст согласия. И здесь то же самое. Медицинский термин как бы позволяет. Он же болен!