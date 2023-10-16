Из 2 тысяч обвиняемых лишь 4% – педофилы. Каким образом ставится диагноз педофилии?
Новости Беларуси. Как оградить детей от насилия? Поддается ли педофилия лечению? Кто чаще всего подвергается опасности? В Беларуси корректируют законодательство, касающееся вопросов половой неприкосновенности детей. Противодействие педофилии станет темой ток-шоу «По существу». На площадке программы соберутся правоохранители, психологи, врачи, эксперты от образования и законодатели.
Кирилл Казаков, СТВ:
Позвольте мне процитировать наш с вами диалог до программы, если можно. Что из них [мало – прим. ред.] педофилов, все остальные – сволочи. Извините, я процитировал, это литературное слово. Но по-другому я этих людей назвать не могу. Вернее могу, но не в эфире.
Людмила Мун, начальник отдела психолого-физиологических исследований Государственного комитета судебных экспертиз:
Сразу сделаю эти уточнения. Педофил – это педофил, расстройство сексуального предпочтения. Это расстройство диагностируют сексологи, медицинский термин. Совершают сексуальные преступления в отношении детей необязательно лица, имеющие эти расстройства сексуального предпочтения. Это не означает, что их просто тянет…
Кирилл Казаков:
Но мы, журналисты, одной краской всех мажем. Педофил – значит, педофил.
Людмила Мун:
Я считаю, что некорректно использовать этот термин общий, когда вглубь темы идем. Потому что есть преступники, например, по замещению. То есть «я хочу в данный момент, испытываю сексуальное возбуждение, рядом нет подходящего объекта». А рядом есть ребенок. Есть другой вариант, такие силовые преступники. Они просто любят доминировать над всеми. Это важная, главная потребность человека – контроль и власть. И этот человек будет в том числе принуждать ребенка к сексу, потому что это для него способ удовлетворить эго.
Олег Дьяченко, заместитель председателя Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Это извращенцы.
Людмила Мун:
Скажем так, бессовестные люди.
Кирилл Казаков:
С точки зрения ребенка ведь разницы нет, кто причинил ему вред – педофил или человек, который под педофила мимикрирует.
Людмила Мун:
Есть немного разница в том, что используется принуждение или нет. То есть сила, угроза, запугивание. Истинные педофилы часто мягко подкатывают. Это другой тип травмы, хотя, конечно, психотравма в любом случае.
Алена Сырова, СТВ:
Может, вы поясните, как отличить
Кирилл Казаков:
У него же не написано. То, что он сволочь, это однозначно.
Наталия Громова, научный сотрудник РНПЦ психического здоровья:
Я, чтобы не ошибиться, зачитаю. Есть критерии психического расстройства. Если мы говорим про такой вид, как нарушение сексуального предпочтения, существует три критерия, в отношении которых будет установлено расстройство врачом. Первое – это когда индивидууму свойственны периодически возникающие интенсивные сексуальные влечения и фантазии, включающие необычные предметы или необычные действия. Второй критерий – это когда индивидуум или действует в соответствии с этими влечениями, или испытывает дистресс, если он не совершает этих действий. И третий критерий – эти предпочтения должны длиться не менее шести месяцев. В эти нарушения сексуальных предпочтений входит и педофилия в том числе. Помимо педофилии здесь много других диагнозов, которые тоже затрагивают детей.
Кирилл Казаков:
Значит, я готовился к программе, прочитал, что в Испании обсудили вопрос, одна из министров правительства высказалась, что люди (как она назвала) маленькие имеют право самостоятельно решать, с кем вступать в сексуальные отношения. И там то же самое было мотивировано, что это девиация, проблема. И, грубо говоря, она открывает такой ящик Пандоры, потому что, если мы разрешаем ЛГБТ-повестку, мы разрешаем педофилию. И в итоге все что угодно. Можно потом говорить о том, что в шесть лет возраст согласия. И здесь то же самое. Медицинский термин как бы позволяет. Он же болен!
Наталия Громова:
Я не закончила. Он не позволяет совершать преступления. Диагноз не означает, что преступления совершать можно. У нас есть закон, в котором прописано, что в сексуальную связь можно вступать по согласию в 16+. Второе, если мы говорим о педофилии, то в отношении преступника и жертвы у жертвы предпочтительно должен быть препубертатный период. То есть период условно до 11-12 лет. Ребенку не должно быть выше, чем этот срок. Если мы говорим про преступления в отношении половой неприкосновенности, все преступления, действительно, это не означает, что там педофилы. У нас в обществе принято, раз в отношении сексуальной неприкосновенности несовершеннолетнего – значит, педофилия.
Кирилл Казаков:
Сексуальная неприкосновенность – это переписка и отправка фотографий, предположим, в социальных сетях. Правильно? Без физического контакта.
Наталия Громова:
Да. Девочке, которой 15 лет, например, и мальчику, с которым она переписывается – 16 лет. Вопрос: это педофилия? Нет. Почему? Потому что предполагаемому преступнику на сегодня должно быть больше 16 лет. А с его жертвой разница должна быть не менее пяти лет.
«Мы имели дело с феноменом Чикатило». Почему закон о принудительном лечении педофилов принят вовремя?