Хаял Муаззин: Беларусь – очень важная страна, очень важный рынок для Ирана

Проект « Азаренок. Напрямую ». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим оппозицию, сотрудничество Беларуси с Ираном и последние новости политики. В гостях публицист Юрий Терех и международный иранский журналист Хаял Муаззин.

Григорий Азаренок, СТВ:

Хаял Муаззин, иранский журналист, политический обозреватель, друг нашего канала. С нами пообщался по поводу визита первого вице-президента в нашу страну. Давайте послушаем, что сказал наш коллега.

Хаял Муаззин, международный иранский журналист:

Я считаю, что этот визит носит очень важный характер. Двусторонние встречи президентов Ирана и Беларуси на полях региональных и международных заседаний, визит Александра Лукашенко в Тегеран в марте свидетельствует о готовности двух стран развить экономические отношения, которые могут привести к важным соглашениям между двумя странами. И я считаю, что сегодняшний визит будет играть очень важную роль в дальнейшем развитии двух стран. Я думаю, что после этого визита мы увидим, как развиваются белорусско-иранские отношения.

Беларусь имеет очень высокую значимость для Исламской Республики Иран. Было заключено несколько различных контрактов с этой страной: производство тракторов, а также гигантская автомобильная компания. Так же как Iran Khodro, SAIPA, производство и экспорт автомобилей в эти страны, в течение следующих двух лет будет экспортировать 45 тысяч автомобилей в эти страны. Я думаю, что Беларусь – очень важная страна, очень важный рынок для Ирана. Поэтому Иран считает, что нужно занять свое место в этой стране.

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