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Лавров: идёт подготовка новой встречи представителей РФ и США

02 апреля 2025 07:25
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Ведется подготовка встречи, направленной на нормализацию контактов и ликвидацию факторов, действующих в качестве раздражителя в двусторонних отношениях Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки. Об этом пишет ТАСС.

Лавров: идёт подготовка новой встречи представителей РФ и США-1

Фото: Pinterest

По словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, в данный момент стороны поддерживают контакты посредством телефонной связи, видео-конференц-связи, а также готовятся провести вторую встречу. Он также отметил, что американские партнеры стремятся нивелировать «совершенно неприемлемые с точки зрения дипломатической практики препятствия для нормальной работы дипломатов в столицах».

# Международная политика # Сергей Лавров

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