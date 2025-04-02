Лавров: идёт подготовка новой встречи представителей РФ и США

Ведется подготовка встречи, направленной на нормализацию контактов и ликвидацию факторов, действующих в качестве раздражителя в двусторонних отношениях Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки. Об этом пишет ТАСС.

По словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, в данный момент стороны поддерживают контакты посредством телефонной связи, видео-конференц-связи, а также готовятся провести вторую встречу. Он также отметил, что американские партнеры стремятся нивелировать «совершенно неприемлемые с точки зрения дипломатической практики препятствия для нормальной работы дипломатов в столицах».