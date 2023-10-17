«ХАМАС периодически выходил из подполья». Что это за организация и неожиданно ли было её нападение на Израиль?

Надежда Сасс, СТВ: Стоит отметить, что действия Исламского движения сопротивления (ХАМАС), которому в кратчайшие сроки удалось прорвать оборонительные линии Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) вокруг сектора Газа, захватить часть территории страны, убить, пленить сотни человек, включая израильских военных, стали настолько обескураживающими, что породили вокруг себя множество домыслов и инсинуаций. Вместе с тем уже сейчас, несмотря на продолжающийся шквал информационных сообщений, постоянно меняющуюся обстановку, можно увидеть основные причины произошедшего и определить последствия очередной эскалации палестино-израильского конфликта. Но сперва давайте обратим внимание на справку, которую мы подготовили с коллегами.

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе « САСС уполномочен заявить » на СТВ.

Надежда Сасс: Израиль уже объявил, что будет добиваться полного уничтожения ХАМАС. Соответственно, сектор Газа и другие палестинские территории, скорее всего, ждут непростые времена. И гуманитарный кризис, который может повлечь за собой новую волну миграции на Ближнем Востоке, все это снова сделает актуальным вопрос о политике Израиля в отношении Палестины и в целом мусульман. И значительно усложнит реализацию планов по формированию новых принципов ближневосточной системы международных отношений, которая уверенно двигалась в канве арабо-израильской нормализации. Но, к сожалению, ситуация сегодня совершенно иная. Могли бы вы предположить, что сегодня, в это турбулентное время, когда мы видим, что загораются все новые и новые точки, нерешенные конфликты напоминают о себе, мы увидим настолько ужесточенную борьбу? Касаемо действительно стабильности господина Нетаньяху, какие могут быть перемены политического характера и военного в системе управления в Израиле?

Сергей Рачков, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по международным делам и национальной безопасности:

В последнее время в экспертном сообществе бытовала такая позиция, что обстановка на Ближнем Востоке успокоилась. Появилось несколько планов урегулирования этого конфликта. Давайте вспомним так называемый план Кушнера, зятя Трампа, который опубликовал 40 страниц текста с политической частью и с экономической. Хотел предложить 50 миллиардов долларов Палестине и ряду других стран, чтобы каким-то образом решать экономические вопросы. Но он не обращался к ключевой теме создания палестинского государства. Соответственно, Палестина не приняла вот этот подход. Поэтому, конечно, ХАМАС периодически выходил из подполья, наносил определенные удары. Неожиданно ли это сегодня? На мой взгляд, я бы не видел в этом большой неожиданности. Неожиданно только сам масштаб.

А вот почему такой масштаб? Здесь у меня есть определенное предположение, что, опять же, здесь большая политика, очень циничная политика, в том числе и со стороны Соединенных Штатов Америки. Вы уже упомянули о том, что Байдену не очень нравится Нетаньяху, в Соединенных Штатах израильской диаспоре не очень нравится судебная реформа, которая происходит в Израиле. То есть я далек от мысли, что американская разведка проспала накопление этих сил, вот этих самодельных ракет и частично того оружия, которое наверняка поступало из украинского театра военных действий. Поэтому вполне эта вспышка ожидаема. Другое дело масштабы.

Но сегодня, как говорят США, тоже очень невыгодна ситуация, складывающаяся в Украине. Поэтому я думаю, что здесь есть определенные увязки и с Украиной, и с тем, что сейчас происходит, и с ближневосточной ситуацией.

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