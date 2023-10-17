Дмитрий Василец: руководство Израиля долгие десятилетия плевало с высокой горы на резолюцию ООН

Надежда Сасс, СТВ: Существует мнение, что действия ХАМАС продиктованы желанием напомнить о себе, о палестинской проблеме в целом, поскольку в последние годы развивался устойчивый процесс нормализации отношений между Израилем и арабскими странами, и в рамках которого палестинский вопрос выносился за скобки. Вот насколько оправдана такая трактовка событий? Преуспел ли ХАМАС, на ваш взгляд? Потому как по заявлению лидеров мусульманских стран, да и президента РФ, о проблемах Палестины, похоже, вспомнили.

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе « САСС уполномочен заявить » на СТВ.

Дмитрий Василец, глава запрещенной украинской партии «Держава»:

Здесь очевидно, что все союзы возможные Израиля, например, Саудовская Аравия, полностью разрушены с учетом таких варварских бомбардировок неизбирательных. И это, конечно, свидетельствует в том, что, в принципе, палестинцы достигли своей цели. Причем важно видеть, в какую, можно сказать, эру мы живем.

Сейчас мир меняется. Сейчас мир уже де-факто стал многополярным. А Израиль и израильское руководство себя до сих пор ведет в формате одного единственного гегемона в лице США, стратегическим союзником которого является Израиль. Долгие десятилетия являлся, и поэтому руководство Израиля долгие десятилетия плевало абсолютно с высокой горы на резолюцию ООН и делал все для того, чтобы палестинское государство невозможно было создать. Прикрываясь, понятное дело, Соединенными Штатами, Францией и Британией.

С учетом того, что мир уже де-факто многополярный, естественно, эти процессы сейчас заканчиваются для Израиля большой кровью. И это все только-только начинается, потому что на самом-то деле здесь идет именно столкновение центров силы, конкретно Китая, Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки.

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