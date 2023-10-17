Должно быть рациональным и уместным. Как ребёнку грамотно пользоваться гаджетами?

Современные мальчишки и девчонки взрослеют очень быстро и уже с ранних лет изучают чтение, письмо, счет и легко справляются с высокотехнологичными гаджетами. Печально, но выясняется, что времени на игру в их детстве остается совсем мало. О том, зачем ребенку нужна игра, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Кстати, социальный опрос выявил, что более 70 % детей в возрасте от 7 до 13 лет предпочли бы в подарок технологический гаджет, а не игрушку. Ведь именно в этом возрасте дети, выражаясь языком маркетологов, являются основными драйверами родительских покупок. Владислав, мы знаем что вы пропагандируете внедрение технологий в детский мир. Расскажите, каким образом?
Владислав Желнерович, заместитель директора по воспитательной работе в школе г. Борисова:
Наверное, пропагандируем – это слишком громкое слово. На самом деле, использование гаджетов…
Сергей Парчевский, ведущий ток-шоу:
Приветствуется вами?
Владислав Желнерович:
Оно нами приветствуется, совершенно верно. Это очень сложный вопрос, потому что использование современного любого гаджета должно быть рациональным и очень уместным. Это не односторонний процесс. Необходимо дозировано его вводить на протяжении всего возраста ребенка в его сознание. Если мы говорим о семейном воспитании, учреждении образования, ему должно быть место. Но, согласитесь, мы не можем сегодня с вами представить нашу жизнь без гаджета – мобильного телефона, компьютера, ведь сегодня все информатизировано.
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