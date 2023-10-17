Должно быть рациональным и уместным. Как ребёнку грамотно пользоваться гаджетами?

Современные мальчишки и девчонки взрослеют очень быстро и уже с ранних лет изучают чтение, письмо, счет и легко справляются с высокотехнологичными гаджетами. Печально, но выясняется, что времени на игру в их детстве остается совсем мало. О том, зачем ребенку нужна игра, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Кстати, социальный опрос выявил, что более 70 % детей в возрасте от 7 до 13 лет предпочли бы в подарок технологический гаджет, а не игрушку. Ведь именно в этом возрасте дети, выражаясь языком маркетологов, являются основными драйверами родительских покупок. Владислав, мы знаем что вы пропагандируете внедрение технологий в детский мир. Расскажите, каким образом?