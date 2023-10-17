Прямой эфир

Встречи с ветеранами и практика с военными. В Червене открыли военно-патриотический клуб «Патруль»

17 октября 2023 15:58
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Червене открыли военно-патриотический клуб «Патруль». Он работает на базе школы № 4. И уже является точкой притяжения для многих ребят. Здесь будут формировать молодежный патриотический актив, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. До старта проекта педагоги разработали большой спектр мероприятий. Все они направлены на патриотическое воспитание, сохранение ценностей, углубленное изучение истории и культуры нашей страны.

На занятиях побывала наш корреспондент Дарья Авсюк.

Встречи с ветеранами и практика с военными. В Червене открыли военно-патриотический клуб «Патруль»-1

Военно-патриотический клуб «Патруль» в Червени создан недавно. Но при этом в один миг стал популярным среди ребят. Здесь школьники знакомятся с военной и медицинской подготовкой, также много занятий, направленных на патриотизм и глубокое познание истории. Сейчас в составе – ученики 7-11 классов. Численность составляет 18 человек. Но количество желающих постоянно растет.

Встречи с ветеранами и практика с военными. В Червене открыли военно-патриотический клуб «Патруль»-4

Нина Шкудрова, руководитель военно-патриотического клуба «Патруль» средней школы № 4:
Детям очень интересно, они смотрят на наших старших учащихся и видят, как они активно участвуют, насколько это важно, тем более это направление очень актуально в наше время, и я думаю, они просто берут с них пример и им это достаточно интересно.

Встречи с ветеранами и практика с военными. В Червене открыли военно-патриотический клуб «Патруль»-7

График занятий расписан на месяцы вперед. Это экскурсии по местам боевой славы, встречи с ветеранами и практические занятия с военными.

Подробности в видеоматериале.

# Государственная политика в сфере воспитания детей и молодежи # общество # Дарья Авсюк # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Должно быть рациональным и уместным. Как ребёнку грамотно пользоваться гаджетами?
17 октября 2023 15:55

Должно быть рациональным и уместным. Как ребёнку грамотно пользоваться гаджетами?

Интересно родителям и ребёнку. Как подобрать игры для детей?
17 октября 2023 15:53

Интересно родителям и ребёнку. Как подобрать игры для детей?

Минск полностью перейдёт на артезианские источники водоснабжения к 2025 году
17 октября 2023 15:40

Минск полностью перейдёт на артезианские источники водоснабжения к 2025 году