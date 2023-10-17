Встречи с ветеранами и практика с военными. В Червене открыли военно-патриотический клуб «Патруль»

Новости Беларуси. В Червене открыли военно-патриотический клуб «Патруль». Он работает на базе школы № 4. И уже является точкой притяжения для многих ребят. Здесь будут формировать молодежный патриотический актив, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. До старта проекта педагоги разработали большой спектр мероприятий. Все они направлены на патриотическое воспитание, сохранение ценностей, углубленное изучение истории и культуры нашей страны. На занятиях побывала наш корреспондент Дарья Авсюк.

Военно-патриотический клуб «Патруль» в Червени создан недавно. Но при этом в один миг стал популярным среди ребят. Здесь школьники знакомятся с военной и медицинской подготовкой, также много занятий, направленных на патриотизм и глубокое познание истории. Сейчас в составе – ученики 7-11 классов. Численность составляет 18 человек. Но количество желающих постоянно растет.

Нина Шкудрова, руководитель военно-патриотического клуба «Патруль» средней школы № 4:

Детям очень интересно, они смотрят на наших старших учащихся и видят, как они активно участвуют, насколько это важно, тем более это направление очень актуально в наше время, и я думаю, они просто берут с них пример и им это достаточно интересно.