Международный день почты отметили в Национальном историческом музее Беларуси

Новости Беларуси. Увидеть первые образцы марок и прочитать письма из прошлого. К Международному дню почты в Минске приурочили открытие выставки и гашение художественного маркированного конверта и специального памятного штемпеля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Церемонию провели в историческом музее.

Там же развернулась и тематическая экспозиция, в которой собраны более тысячи экспонатов: старинные письма, уникальные открытки, предметы канцелярии, перьевые ручки и чернильницы. Все они собраны из разных уголков страны и рассказывают об истории почты с момента становления белорусской государственности. Выставка – своего рода машина времени. На ней также можно приобрести тематическую открытку и бесплатно отправить ретро-поздравление родным и близким в любой населенный пункт Беларуси.

Константин Шульган, министр связи и информатизации Беларуси:

Экспонаты, которые есть, и не только эти, а вообще, конечно, они интересны тогда, когда они выставляются на всеобщее обозрение и когда человек действительно может сам посмотреть. История о карандашах – казалось бы, простой предмет, но сколько историй о его создании, производстве. Это действительно уникальные исторические факты, которые, я думаю, заинтересуют и современную молодежь.

Александр Храмой, директор Национального исторического музея Беларуси:

Конечно, исторический музей – самый богатый музей по количеству экспонатов в Беларуси. Но даже когда начинаешь делать какую-то тематику, понимаешь, что усилий одного музея здесь недостаточно, поэтому я очень благодарен Министерству связи и информатизации за то, что они поделились своими наработками. Я думаю, что людям старшего поколения будут понятны изображения Главпочтамта и тех экспонатов, которые там были.