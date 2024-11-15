Гвоздика, перец, чеснок – оружие против вирусов? Нутрициолог развеяла мифы о лечебных свойствах специй

Ароматные, жгучие, полезные. Специи делают нашу жизнь и блюда интереснее и прекраснее. Главное – уметь ими пользоваться, чтобы не пересолить и не испортить то, что так старательно готовили на кухне. О различных приправах поговорили в ток-шоу «Точки над «i». Юрий Святокум, ведущий ток-шоу:

Какие специи действительно помогут противостоять вирусным заболеваниям?

Эллина Плисакова, нутрициолог:

Если обратиться к исследованиям научным, то прямых доказательств, что какие-то специи, пряности, мед имеют какой-то терапевтический эффект... Но нужно разграничивать. Если мы употребляем специи просто в блюдах, то они не имеют вообще никакого эффекта, кроме изменения вкусовых качеств. Но если мы будем верить в то, что тот же имбирь, чеснок или перец обладают какими-то противовирусными действиями и мы хотим это употреблять в лечебных целях, то это в виде отваров, под язык кто-то закладывает или еще что-то. Но также необходимо быть осторожным и проконсультироваться с врачом, потому что, если вы принимаете какие-то лекарства, то нужно понимать, сочетается ли, например, гвоздика с вашими лекарствами. Ведь можно навредить тем самым себе. Юрий Святокум:

А при каких противопоказаниях специи употреблять нельзя вообще?