Гвоздика, перец, чеснок – оружие против вирусов? Нутрициолог развеяла мифы о лечебных свойствах специй
Ароматные, жгучие, полезные. Специи делают нашу жизнь и блюда интереснее и прекраснее. Главное – уметь ими пользоваться, чтобы не пересолить и не испортить то, что так старательно готовили на кухне. О различных приправах поговорили в ток-шоу «Точки над «i».
Юрий Святокум, ведущий ток-шоу:
Какие специи действительно помогут противостоять вирусным заболеваниям?
Эллина Плисакова, нутрициолог:
Если обратиться к исследованиям научным, то прямых доказательств, что какие-то специи, пряности, мед имеют какой-то терапевтический эффект... Но нужно разграничивать. Если мы употребляем специи просто в блюдах, то они не имеют вообще никакого эффекта, кроме изменения вкусовых качеств. Но если мы будем верить в то, что тот же имбирь, чеснок или перец обладают какими-то противовирусными действиями и мы хотим это употреблять в лечебных целях, то это в виде отваров, под язык кто-то закладывает или еще что-то. Но также необходимо быть осторожным и проконсультироваться с врачом, потому что, если вы принимаете какие-то лекарства, то нужно понимать, сочетается ли, например, гвоздика с вашими лекарствами. Ведь можно навредить тем самым себе.
Юрий Святокум:
А при каких противопоказаниях специи употреблять нельзя вообще?
Эллина Плисакова:
Если болезни желудочно-кишечного тракта – это самое основное. Тогда нужно аккуратно с очень острыми перцами. Те люди, у кого есть аллергии на какие-то продукты, то тоже нужно быть очень аккуратным. Есть ограничения и для беременных: острое, суперпряное.
Юрий Святокум:
А если беременным ну вот очень сильно хочется чего-то такого?
Эллина Плисакова:
Если постоянно до беременности женщина ела тот же острый перец и продолжает в таких же количествах его употреблять и во время беременности, то, пожалуйста. Но если вдруг резко захотелось, а раньше никогда острого не ели, то нужно аккуратно и по чуть-чуть. Ну и детям: острое, перец, особенно до 8 лет, желательно, не пробовать.
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