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Как белорусская милиция будет обеспечивать безопасность граждан в преддверии местных выборов

06 февраля 2018 14:24
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Новости Беларуси. Белорусская милиция в преддверии местных выборов перейдет на усиленный вариант несения службы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В таком режиме правоохранители будут работать, начиная с 12 февраля. Сейчас сотрудники органов внутренних дел принимают участие в обследовании участков для голосования. Особое внимание – подготовке помещений для голосования в учреждениях уголовно-исполнительной системы, а также специальных учреждений милиции. К слову, сами помещения избиркомов будут взяты под круглосуточную охрану. Что касается дополнительных мер по обеспечению правопорядка, то они предусмотрены в основной день выборов.

Как белорусская милиция будет обеспечивать безопасность граждан в преддверии местных выборов-1

Владимир Станилевич, начальник отдела управления охраны правопорядка Главного управления охраны правопорядка и профилактики милиции общественной безопасности МВД Беларуси:
Организовано взаимодействие с избирательными комиссиями различных уровней. Поддерживается достаточный уровень общественного порядка во время агитации избирателей. Каких-либо чрезвычайных происшествий, которые могут повлиять на проведение избирательной кампании, в настоящий момент не имеется.

Напомним, выборы в местные Советы депутатов пройдут в Беларуси 18 февраля. Проголосовать досрочно можно будет с 13 по 17 февраля.

# общество # Фотофакт # Владимир Станилевич # Выборы депутатов в местные Советы

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