Как белорусская милиция будет обеспечивать безопасность граждан в преддверии местных выборов

Новости Беларуси. Белорусская милиция в преддверии местных выборов перейдет на усиленный вариант несения службы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В таком режиме правоохранители будут работать, начиная с 12 февраля. Сейчас сотрудники органов внутренних дел принимают участие в обследовании участков для голосования. Особое внимание – подготовке помещений для голосования в учреждениях уголовно-исполнительной системы, а также специальных учреждений милиции. К слову, сами помещения избиркомов будут взяты под круглосуточную охрану. Что касается дополнительных мер по обеспечению правопорядка, то они предусмотрены в основной день выборов.