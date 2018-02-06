Как белорусская милиция будет обеспечивать безопасность граждан в преддверии местных выборов

В таком режиме правоохранители будут работать, начиная с 12 февраля. Сейчас сотрудники органов внутренних дел принимают участие в обследовании участков для голосования. Особое внимание – подготовке помещений для голосования в учреждениях уголовно-исполнительной системы, а также специальных учреждений милиции. К слову, сами помещения избиркомов будут взяты под круглосуточную охрану. Что касается дополнительных мер по обеспечению правопорядка, то они предусмотрены в основной день выборов.

Новости Беларуси. Белорусская милиция в преддверии местных выборов перейдет на усиленный вариант несения службы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Станилевич, начальник отдела управления охраны правопорядка Главного управления охраны правопорядка и профилактики милиции общественной безопасности МВД Беларуси:

Организовано взаимодействие с избирательными комиссиями различных уровней. Поддерживается достаточный уровень общественного порядка во время агитации избирателей. Каких-либо чрезвычайных происшествий, которые могут повлиять на проведение избирательной кампании, в настоящий момент не имеется.

Напомним, выборы в местные Советы депутатов пройдут в Беларуси 18 февраля. Проголосовать досрочно можно будет с 13 по 17 февраля.