Лукашенко: «Ненормально, когда между двумя братскими государствами и народами снова восстанавливается граница»

Новости Беларуси. 11 января Александр Лукашенко провел совещание по либерализации визового режима и гарантии миграционной безопасности в стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, в 2017 году только Национальный парк «Беловежская пуща» и Августовский канал посетили 60 тысяч безвизовых туристов. Правда, такую открытость не всегда приветствуют ближайшие соседи. Хотя Беларусь никогда не доставляла неприятностей своим союзникам.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

С февраля 16-го года белорусско-российская граница приобрела негласный статус: как ее часто называют в интернете и везде – «самой странной границы в Европе». С этого времени российская сторона без официального уведомления начала осуществлять полноценный паспортный контроль в отношении всех лиц, следующих на автомобильном транспорте, а затем на авиа- и железнодорожном. Фактически блокирована возможность проезда иностранцев в Россию транзитом через Беларусь.

Это ненормально, когда между двумя братскими государствами и народами снова восстанавливается граница, которую мы с таким трудом снимали больше 20 лет назад. Не знаю, кому это надо. Делается это якобы исходя из соображений безопасности. Но о какой безопасности может быть речь, если у нас совместные списки иностранцев, которым запрещен въезд на территорию Союзного государства. Поэтому всякие отговорки и ссылки на то, что у нас якобы не то здесь творится, делается, и поэтому вводится граница, не состоятельны. Более того, между силовыми ведомствами у нас налажено очень конструктивное и системное сотрудничество. Мы проводим сотни операций – разные силовые ведомства, в том числе и этой направленности, даже более серьезной. М здесь работаем эффективно.

Надо с россиянами вести на сей счет диалог. Но закрываться друг от друга нельзя, это будет плохой пример.