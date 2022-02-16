ГУБОПиК: «Мы с первых дней присутствовали в различных инициативах, их координация осуществляется из-за рубежа»

Кто стоял за кулисами протестов в Беларуси и кто ведет экстремистские Telegram-каналы? После провала блицкрига и цветного переворота Беларусь столкнулась с террористической угрозой. Кураторы из западных спецслужб попытались создать целую сеть радикальных ячеек.

Август 2020-го. Попытка мятежа в Беларуси. Силовики отбили блицкриг и спасли страну от развития ситуации по казахстанскому сценарию. Дальше организаторы переворота достали старую недобрую методичку Шарпа. Работали пункт за пунктом. Но разрушить единство власти и общества не получалось. Улицы постепенно опустели. И тогда кураторы приступили к созданию радикального террористического подполья. Они хотели покрыть страну плесенью.

Михаил Бедункевич, заместитель начальника ГУБОПиК:

Мы понимали, что будет непросто. Понимали сложность периода как такового. Мы с первых дней присутствовали в различных инициативах, их координация осуществляется из-за рубежа.

Кураторам нужны были отряды беспринципных, готовых на все головорезов. В своих оппонентах подписчики должны были видеть нелюдей, животных, которых можно и нужно уничтожать. Для этого создается целый ряд ресурсов для так называемого деанона – публичной травли тысяч людей.