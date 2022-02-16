Редакторы «Чёрной книги Беларуси»: кто они и на какие деньги работали?
Кто стоял за кулисами протестов в Беларуси и кто ведет экстремистские Telegram-каналы? После провала блицкрига и цветного переворота Беларусь столкнулась с террористической угрозой. Кураторы из западных спецслужб попытались создать целую сеть радикальных ячеек.
Документальный фильм «Плесень».
Работу этих групп курировал непосредственно офис Тихановской. Денег не жалели.
После создания «Черной книги Беларуси», которая прошла в том числе под эгидой западных фондов, такого персонажа как Вячорка, Навоша Дмитрий, им был организован небольшой редакторский состав, в число которых изначально вошла его подруга, с которой он проживает – это Занемонская Валерия. В том числе туда вошел его друг, гражданин Российской Федерации Иванов Марк. Туда же вошла впоследствии Сапега Софья Андреевна и некоторые преданные силы, которые оказывали им помощь. В том числе среди редакторов на первоначальном этапе был небезызвестный бывший следователь Следственного комитета Республики Беларусь – это Евгений Юшкевич. Навоша был одним из руководителей «Черной книги Беларуси». В данном случае он с самого начала финансировал фактически из личного кармана деятельность «Черной книги Беларуси».
Информаторов подбирали себе соответствующих. Чаще всего данные людей выкладывали только для того, чтобы свести личные счеты, с кем-то поквитаться или даже для шантажа.
Александр Шпаковский, политолог:
Ранее судимые, лица без определенных профессий, пытающиеся заработать деньги в секторе теневой экономики, на различных спекуляциях, контрабандисты. Вся эта масса в разных городах, естественно, примкнула к вот этим радикальным течениям. Для чего? Чтобы потом, в случае свержения действующей власти, иметь возможность поквитаться с теми, кто, по их мнению, испортил им судьбу, и половить рыбку в мутной воде.
Часть была обижена на тех людей, на которых они присылали информацию. Это могли быть соседи, которые стали неугодны. Это могли быть те люди, которые ранее были осуждены, привлечены к ответственности за свою противоправную деятельность. И в таких Telegram-каналах, как «Черная книга Беларуси» и «Каратели Беларуси», они находили некий выход и отмщение за то, что их привлекли ранее по закону. Были завистники – те, кто присылал информацию, были те, кто руководствовался исключительно корыстными мотивами, которые в принципе были далеки от политики. И их интересовало только денежное вознаграждение.
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