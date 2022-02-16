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Редакторы «Чёрной книги Беларуси»: кто они и на какие деньги работали?

16 февраля 2022 15:33
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Кто стоял за кулисами протестов в Беларуси и кто ведет экстремистские Telegram-каналы? После провала блицкрига и цветного переворота Беларусь столкнулась с террористической угрозой. Кураторы из западных спецслужб попытались создать целую сеть радикальных ячеек. 

Документальный фильм «Плесень».

Работу этих групп курировал непосредственно офис Тихановской. Денег не жалели.

Редакторы «Чёрной книги Беларуси»: кто они и на какие деньги работали?-1

После создания «Черной книги Беларуси», которая прошла в том числе под эгидой западных фондов, такого персонажа как Вячорка, Навоша Дмитрий, им был организован небольшой редакторский состав, в число которых изначально вошла его подруга, с которой он проживает – это Занемонская Валерия. В том числе туда вошел его друг, гражданин Российской Федерации Иванов Марк. Туда же вошла впоследствии Сапега Софья Андреевна и некоторые преданные силы, которые оказывали им помощь. В том числе среди редакторов на первоначальном этапе был небезызвестный бывший следователь Следственного комитета Республики Беларусь – это Евгений Юшкевич. Навоша был одним из руководителей «Черной книги Беларуси». В данном случае он с самого начала финансировал фактически из личного кармана деятельность «Черной книги Беларуси».

Редакторы «Чёрной книги Беларуси»: кто они и на какие деньги работали?-4

Информаторов подбирали себе соответствующих. Чаще всего данные людей выкладывали только для того, чтобы свести личные счеты, с кем-то поквитаться или даже для шантажа.

Редакторы «Чёрной книги Беларуси»: кто они и на какие деньги работали?-7

Александр Шпаковский, политолог:
Ранее судимые, лица без определенных профессий, пытающиеся заработать деньги в секторе теневой экономики, на различных спекуляциях, контрабандисты. Вся эта масса в разных городах, естественно, примкнула к вот этим радикальным течениям. Для чего? Чтобы потом, в случае свержения действующей власти, иметь возможность поквитаться с теми, кто, по их мнению, испортил им судьбу, и половить рыбку в мутной воде.

Редакторы «Чёрной книги Беларуси»: кто они и на какие деньги работали?-10

Часть была обижена на тех людей, на которых они присылали информацию. Это могли быть соседи, которые стали неугодны. Это могли быть те люди, которые ранее были осуждены, привлечены к ответственности за свою противоправную деятельность. И в таких Telegram-каналах, как «Черная книга Беларуси» и «Каратели Беларуси», они находили некий выход и отмщение за то, что их привлекли ранее по закону. Были завистники – те, кто присылал информацию, были те, кто руководствовался исключительно корыстными мотивами, которые в принципе были далеки от политики. И их интересовало только денежное вознаграждение.

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