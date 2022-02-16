Кто стоял за кулисами протестов в Беларуси и кто ведет экстремистские Telegram-каналы? После провала блицкрига и цветного переворота Беларусь столкнулась с террористической угрозой. Кураторы из западных спецслужб попытались создать целую сеть радикальных ячеек. Документальный фильм «Плесень». Работу этих групп курировал непосредственно офис Тихановской. Денег не жалели.

После создания «Черной книги Беларуси», которая прошла в том числе под эгидой западных фондов, такого персонажа как Вячорка, Навоша Дмитрий, им был организован небольшой редакторский состав, в число которых изначально вошла его подруга, с которой он проживает – это Занемонская Валерия. В том числе туда вошел его друг, гражданин Российской Федерации Иванов Марк. Туда же вошла впоследствии Сапега Софья Андреевна и некоторые преданные силы, которые оказывали им помощь. В том числе среди редакторов на первоначальном этапе был небезызвестный бывший следователь Следственного комитета Республики Беларусь – это Евгений Юшкевич. Навоша был одним из руководителей «Черной книги Беларуси». В данном случае он с самого начала финансировал фактически из личного кармана деятельность «Черной книги Беларуси».

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