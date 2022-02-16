«Я вчера с Франаком косяк покурил». Посмотрите, кто боролся за госпереворот в Беларуси
Кто стоял за кулисами протестов в Беларуси и кто ведет экстремистские Telegram-каналы? После провала блицкрига и цветного переворота Беларусь столкнулась с террористической угрозой. Кураторы из западных спецслужб попытались создать целую сеть радикальных ячеек.
Документальный фильм «Плесень».
Опасность подобных ресурсов оперативники увидели сразу и предприняли срочные меры. Сейчас оппоненты сильно удивятся – с самого первого дня существования «Черной книги Беларуси» среди администраторов ресурса был сотрудник ГУБОПиК.
«Черная книга Беларуси» администрируется извне. Люди, которые создали ее, финансируются западными фондами, в том числе активно выделялся фонд из Чехии.
ГУБОПиК: «Мы с первых дней присутствовали в различных инициативах, их координация осуществляется из-за рубежа». Подробнее здесь.
Предлагаем зрителям оценить моральный облик тех, кто призывает людей к уголовным преступлениям. Свободное от экстремизма время они проводят исключительно в пьяных, наркотических оргиях.
Коллективно собирались на так называемые тусовки. На этих «тусовках» активно употреблялись наркотические вещества, постоянно различного рода алкоголь. Фактически такие «тусовки» с алкоголем и наркотиками проходили через день. И в том числе с Франаком Вячорка, в том числе в офисе, в котором они все работали.
Пишет руководитель инфопоинта и создатель ЧКБ Даниил Богданович.
А вот он спрашивает у Софии Сапеги, где можно найти наркотики.
Еще одна приятная встреча.
И этим наркоманам было абсолютно наплевать, кого травить. Половина данных и номеров – случайные.
Здравствуйте! Меня зовут Юлия, я проживаю в городе Гомеле… Это мой крик души… Мой номер у меня уже 7 лет, и я страдаю из-за незнакомого мне человека Жмуро Дмитрия. Я очень прошу вас, люди, я не жена Дмитрия, я не его родственница. Я просто человек, на чей номер вы звоните и пишете. Я устала. Пожалуйста, перестаньте писать и звонить…
Читайте также:
Мы с первых дней присутствовали в различных инициативах, их координация осуществляется из-за рубежа»
Редакторы «Чёрной книги Беларуси»: кто они и на какие деньги работали?
«Семейкам их вилы в шею». Как администраторы ЧКБ собирали данные о детях и жёнах силовиков