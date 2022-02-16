«Я вчера с Франаком косяк покурил». Посмотрите, кто боролся за госпереворот в Беларуси

Кто стоял за кулисами протестов в Беларуси и кто ведет экстремистские Telegram-каналы? После провала блицкрига и цветного переворота Беларусь столкнулась с террористической угрозой. Кураторы из западных спецслужб попытались создать целую сеть радикальных ячеек. Документальный фильм «Плесень». Опасность подобных ресурсов оперативники увидели сразу и предприняли срочные меры. Сейчас оппоненты сильно удивятся – с самого первого дня существования «Черной книги Беларуси» среди администраторов ресурса был сотрудник ГУБОПиК.

«Черная книга Беларуси» администрируется извне. Люди, которые создали ее, финансируются западными фондами, в том числе активно выделялся фонд из Чехии. ГУБОПиК: «Мы с первых дней присутствовали в различных инициативах, их координация осуществляется из-за рубежа». Подробнее здесь. Предлагаем зрителям оценить моральный облик тех, кто призывает людей к уголовным преступлениям. Свободное от экстремизма время они проводят исключительно в пьяных, наркотических оргиях.

Коллективно собирались на так называемые тусовки. На этих «тусовках» активно употреблялись наркотические вещества, постоянно различного рода алкоголь. Фактически такие «тусовки» с алкоголем и наркотиками проходили через день. И в том числе с Франаком Вячорка, в том числе в офисе, в котором они все работали. Пишет руководитель инфопоинта и создатель ЧКБ Даниил Богданович.

А вот он спрашивает у Софии Сапеги, где можно найти наркотики.

Еще одна приятная встреча.