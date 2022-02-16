Атаки даже на БелАЭС. Как киберпартизаны пытались взломать атомную станцию?
Кто стоял за кулисами протестов в Беларуси и кто ведет экстремистские Telegram-каналы? После провала блицкрига и цветного переворота Беларусь столкнулась с террористической угрозой. Кураторы из западных спецслужб попытались создать целую сеть радикальных ячеек.
Документальный фильм «Плесень».
Техногенная катастрофа. Именно так. Когда были разгромлены все штабы, все инициативы, все структуры террористов, кураторы решили попробовать взорвать стратегические объекты. В том числе и АЭС. Их не смущала перспектива второго Чернобыля – все равно им здесь не жить. Так называемые киберпартизаны неоднократно пытались нарушить работу белорусской атомной станции.
Александр Оленцевич, начальник отдела безопасности Белорусской АЭС:
Периодически выявляются попытки взаимодействия на информационную сеть Белорусской АЭС. Мы выявляем активное сканирование портов, периодически происходит рассылка в наш адрес фишинговых писем, спама с вредоносным воздействием.
Сотрудники приняли все необходимые меры для того, чтобы защитить атомную станцию от сторонников таких перемен.
Александр Оленцевич:
На Белорусской АЭС внедрены современные средства защиты от вредоносного воздействия, которые позволяют своевременно реагировать на целенаправленные атаки на информационные сети предприятия.
Еще один способ шантажа они предприняли на предприятии «Могилевтрансмаш». Хакеры-террористы хотели захватить программное обеспечение предприятия, захватить его счета и предъявить руководству свои требования.
Виталий Панков, заместитель директора завода «Могилевтрансмаш»:
9 декабря была предпринята попытка по дестабилизации работы предприятия путем нарушения программного обеспечения в заводской сети и шифрования отдельных файлов.
Тем не менее атака провалилась. Белорусские специалисты защитили одно из крупнейших предприятий Могилева.
Виталий Панков:
Благодаря слаженной работе наших специалистов и головного предприятия ООО «МАЗ», своевременно были приняты меры по восстановлению программного обеспечения. На деятельности нашего завода данная ситуация не отразилась. Завод работает в штатном режиме. Выполнение технологических процессов не нарушено, все оборудование работает без сбоев. Зарплата нашим работникам выплачена, согласно графику, без задержек.