Кто стоял за кулисами протестов в Беларуси и кто ведет экстремистские Telegram-каналы? После провала блицкрига и цветного переворота Беларусь столкнулась с террористической угрозой. Кураторы из западных спецслужб попытались создать целую сеть радикальных ячеек.

Документальный фильм «Плесень».

Техногенная катастрофа. Именно так. Когда были разгромлены все штабы, все инициативы, все структуры террористов, кураторы решили попробовать взорвать стратегические объекты. В том числе и АЭС. Их не смущала перспектива второго Чернобыля – все равно им здесь не жить. Так называемые киберпартизаны неоднократно пытались нарушить работу белорусской атомной станции.