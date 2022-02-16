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«Шишка какая-то». Почему этот человек пришёл поджигать дом судьи?

16 февраля 2022 15:09
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Кто стоял за кулисами протестов в Беларуси и кто ведет экстремистские Telegram-каналы? После провала блицкрига и цветного переворота Беларусь столкнулась с террористической угрозой. Кураторы из западных спецслужб попытались создать целую сеть радикальных ячеек. 

Документальный фильм «Плесень».

Посмотрев в экстремистских каналах очередной адрес, «буслы» вылетели на дело. Они планировали поджечь дом. Сделать то, что любили совершать их предшественники – фашисты и полицаи времен войны.

«Шишка какая-то». Почему этот человек пришёл поджигать дом судьи?-1

Сергей Ванагель, начальник отдела ГУБОПиК:
Если читать там их обсуждения в Telegram-чате, то все сводится к тому, а что вы делаете? Вы там с дрона сбросили какой-то горящий мусор и пытаетесь подать это как великую какую-то акцию? Или вы там разбили окна или прокололи колеса? Это действительно, вы считаете, приближает к какой-то победе? И в чем это приближение? То есть их постоянно провоцирует их же паства на совершение все более тяжких преступлений. Так и в случае с поджогом дома в Дзержинском районе: был четкий заказ на совершение такого дерзкого преступления. При этом самими же координаторами указывалось, что неважно, будут ли в доме люди – если они смогут оттуда сбежать, значит, им повезло. Нет – значит, у них судьба такая.

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«Шишка какая-то». Почему этот человек пришёл поджигать дом судьи?-4

– Ваша фамилия, имя, отчество.

– Зайцев Александр Владимирович.

– Число, месяц, год рождения.

– 08.10.1982.

– Где проживаете?

– Минск, проспект Газеты «Звязда», 40-90.

– Откуда получили такое задание?

– Дмитрий общался с человеком из Telegram.

– Из Telegram – какой канал, что там?

– Я не знаю, я даже телефона не видел, через который Дима общался.

– Что он пояснял? Какой Telegram-канал?

– «Буслы ляцяць».

«Шишка какая-то». Почему этот человек пришёл поджигать дом судьи?-7

– С какой целью это делали?

– Ну, как бы, это дом судьи, сказали.

– Какого судьи?

– Честно, не помню. Ну, судья – шишка какая-то.

– Какие действия осуществлял непосредственно?

– Надо было поджечь этот дом.

– Что сейчас делал? Это что? Бензин?

– Да. Бензин.

– Что поливал?

– Дом поливал бензином.

«Шишка какая-то». Почему этот человек пришёл поджигать дом судьи?-10

Задержанный:
Планировали какие-то диверсии. На границе или уже за приграничной территорией – я как бы не знаю. Диверсии, он писал о том, что, скажем так, когда начнется «заварушка», что щадить никого не будут.

За порчу имущества и убийства американские кураторы сулят огромные деньги. Правда, пока их никто так и не получил.

«Шишка какая-то». Почему этот человек пришёл поджигать дом судьи?-13

Сергей Ванагель:
Один из участников хотел за совершение акции от 4 до 10 тысяч долларов. То есть минимум 4, максимум 10. Ему эти деньги были обещаны, но только после проведения акции.

К слову, кураторы «Супраціва» на дух не переносят своих террористических конкурентов. Можно представить, что было бы в новой Беларуси. Стрельба на улицах продолжалась бы до полного уничтожения ими друг друга.

«Шишка какая-то». Почему этот человек пришёл поджигать дом судьи?-16

Сергей Ванагель:
Нами была задокументирована переписка с администраторами Telegram-канала, где лицо, переписывающееся с ними, задается вопросом «а стоит ли принимать участие, помимо инициативы «Буслы ляцяць», в «Плане перамога»? Стоит ли там зарегистрироваться и оставить свои данные для дальнейшего участия? На что координаторы инициативы «Буслы ляцяць» говорят, что нет, собственно, это наши конкуренты и регистрироваться там не имеет никакого смысла.

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# Акции протеста # общество # Сергей Ванагель # Александр Зайцев # Фотофакт

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