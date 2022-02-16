«Шишка какая-то». Почему этот человек пришёл поджигать дом судьи?

Кто стоял за кулисами протестов в Беларуси и кто ведет экстремистские Telegram-каналы? После провала блицкрига и цветного переворота Беларусь столкнулась с террористической угрозой. Кураторы из западных спецслужб попытались создать целую сеть радикальных ячеек. Документальный фильм «Плесень». Посмотрев в экстремистских каналах очередной адрес, «буслы» вылетели на дело. Они планировали поджечь дом. Сделать то, что любили совершать их предшественники – фашисты и полицаи времен войны.

Сергей Ванагель, начальник отдела ГУБОПиК:

Если читать там их обсуждения в Telegram-чате, то все сводится к тому, а что вы делаете? Вы там с дрона сбросили какой-то горящий мусор и пытаетесь подать это как великую какую-то акцию? Или вы там разбили окна или прокололи колеса? Это действительно, вы считаете, приближает к какой-то победе? И в чем это приближение? То есть их постоянно провоцирует их же паства на совершение все более тяжких преступлений. Так и в случае с поджогом дома в Дзержинском районе: был четкий заказ на совершение такого дерзкого преступления. При этом самими же координаторами указывалось, что неважно, будут ли в доме люди – если они смогут оттуда сбежать, значит, им повезло. Нет – значит, у них судьба такая. «Семейкам их вилы в шею». Как администраторы ЧКБ собирали данные о детях и женах силовиков – читайте здесь.

– Ваша фамилия, имя, отчество. – Зайцев Александр Владимирович. – Число, месяц, год рождения. – 08.10.1982. – Где проживаете? – Минск, проспект Газеты «Звязда», 40-90. – Откуда получили такое задание? – Дмитрий общался с человеком из Telegram. – Из Telegram – какой канал, что там? – Я не знаю, я даже телефона не видел, через который Дима общался. – Что он пояснял? Какой Telegram-канал? – «Буслы ляцяць».

– С какой целью это делали? – Ну, как бы, это дом судьи, сказали. – Какого судьи? – Честно, не помню. Ну, судья – шишка какая-то. – Какие действия осуществлял непосредственно? – Надо было поджечь этот дом. – Что сейчас делал? Это что? Бензин? – Да. Бензин. – Что поливал? – Дом поливал бензином.

Задержанный:

Планировали какие-то диверсии. На границе или уже за приграничной территорией – я как бы не знаю. Диверсии, он писал о том, что, скажем так, когда начнется «заварушка», что щадить никого не будут. За порчу имущества и убийства американские кураторы сулят огромные деньги. Правда, пока их никто так и не получил.