«Шишка какая-то». Почему этот человек пришёл поджигать дом судьи?
Кто стоял за кулисами протестов в Беларуси и кто ведет экстремистские Telegram-каналы? После провала блицкрига и цветного переворота Беларусь столкнулась с террористической угрозой. Кураторы из западных спецслужб попытались создать целую сеть радикальных ячеек.
Документальный фильм «Плесень».
Посмотрев в экстремистских каналах очередной адрес, «буслы» вылетели на дело. Они планировали поджечь дом. Сделать то, что любили совершать их предшественники – фашисты и полицаи времен войны.
Сергей Ванагель, начальник отдела ГУБОПиК:
Если читать там их обсуждения в Telegram-чате, то все сводится к тому, а что вы делаете? Вы там с дрона сбросили какой-то горящий мусор и пытаетесь подать это как великую какую-то акцию? Или вы там разбили окна или прокололи колеса? Это действительно, вы считаете, приближает к какой-то победе? И в чем это приближение? То есть их постоянно провоцирует их же паства на совершение все более тяжких преступлений. Так и в случае с поджогом дома в Дзержинском районе: был четкий заказ на совершение такого дерзкого преступления. При этом самими же координаторами указывалось, что неважно, будут ли в доме люди – если они смогут оттуда сбежать, значит, им повезло. Нет – значит, у них судьба такая.
«Семейкам их вилы в шею». Как администраторы ЧКБ собирали данные о детях и женах силовиков – читайте здесь.
– Ваша фамилия, имя, отчество.
– Зайцев Александр Владимирович.
– Число, месяц, год рождения.
– 08.10.1982.
– Где проживаете?
– Минск, проспект Газеты «Звязда», 40-90.
– Откуда получили такое задание?
– Дмитрий общался с человеком из Telegram.
– Из Telegram – какой канал, что там?
– Я не знаю, я даже телефона не видел, через который Дима общался.
– Что он пояснял? Какой Telegram-канал?
– «Буслы ляцяць».
– С какой целью это делали?
– Ну, как бы, это дом судьи, сказали.
– Какого судьи?
– Честно, не помню. Ну, судья – шишка какая-то.
– Какие действия осуществлял непосредственно?
– Надо было поджечь этот дом.
– Что сейчас делал? Это что? Бензин?
– Да. Бензин.
– Что поливал?
– Дом поливал бензином.
Задержанный:
Планировали какие-то диверсии. На границе или уже за приграничной территорией – я как бы не знаю. Диверсии, он писал о том, что, скажем так, когда начнется «заварушка», что щадить никого не будут.
За порчу имущества и убийства американские кураторы сулят огромные деньги. Правда, пока их никто так и не получил.
Сергей Ванагель:
Один из участников хотел за совершение акции от 4 до 10 тысяч долларов. То есть минимум 4, максимум 10. Ему эти деньги были обещаны, но только после проведения акции.
К слову, кураторы «Супраціва» на дух не переносят своих террористических конкурентов. Можно представить, что было бы в новой Беларуси. Стрельба на улицах продолжалась бы до полного уничтожения ими друг друга.
Сергей Ванагель:
Нами была задокументирована переписка с администраторами Telegram-канала, где лицо, переписывающееся с ними, задается вопросом «а стоит ли принимать участие, помимо инициативы «Буслы ляцяць», в «Плане перамога»? Стоит ли там зарегистрироваться и оставить свои данные для дальнейшего участия? На что координаторы инициативы «Буслы ляцяць» говорят, что нет, собственно, это наши конкуренты и регистрироваться там не имеет никакого смысла.
Читайте также:
«У него престарелые родители. Просили его, молили это не делать». Подробности теракта, который предотвратили в Минской области
Брат Лупаносова: я ему задаю вопрос один, в ответ получаю, как ему не нравится жить в Беларуси
«Доведи там до своего руководства». Член BYPOL готов вернуться в Беларусь?