Губернатор Тюменской области рассказал, почему этот визит в Беларусь для него особенно символичен

Один из самых больших регионов России, который по площади превосходит большинство стран Европы. А еще крупнейший индустриальный центр Союзного государства. Все эти факты о Тюменской области. Но главное богатство этого необъятного края – конечно, нефть и газ, а значит регион обладает колоссальным опытом в разведке этих ресурсов. Именно поэтому Беларусь предлагает Тюменской области развивать сотрудничество в углеводородной сфере, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом Александр Лукашенко заявил на встрече с губернатором российского региона. При чем история это взаимополезная. «Мы кое-чему научились» – Лукашенко предложил тюменской делегации новые направления сотрудничества.

Предлагают белорусы расширить сотрудничество и в поставках нашей техники. Этот вопрос 28 июля обсуждали на встрече в правительстве. В частности, речь шла о дорожно-строительной, грузовой, специальной и пассажирской техники с использованием льготных финансовых инструментов, которые предоставляются правительством Беларуси. Взаимодействие между Беларусью и Тюменской областью уверенно развивается – Шулейко.

Сотрудничество Беларуси и Тюменской области охватывает не только экономику, но и гуманитарную сферу. В ходе сегодняшних переговоров обсуждалась идея организации экскурсий для школьников из этого российского региона в Брестскую крепость и в другие памятные места в Беларуси. Александр Моор сам сегодня посетил Музей истории Великой Отечественной войны. С журналистами губернатор поделился, что его визит в Минск в год 80-летия Победы для него особенно символичен. Он связан с личной историей.

Александр Моор, губернатор Тюменской области России:

Мой прадедушка в декабре 1943 года погиб и похоронен в Витебской области, а мой дедушка, его сын, буквально месяц спустя освобождал республику. Затем фронт шел в Украину и, как говорится, прошагал пол Европы.