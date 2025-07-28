В случае аварий в Латвии эвакуация не планируется – почему латышей не берегут, объяснил Муковозчик

Вопросы войны и мира – позже. Вопросы жизни и смерти – не дождетесь. Вопросы государственного строительства сложны. Женские вопросы? Не сюда. С кем вы, мастера культуры? Вечный вопрос. Вопросы крови и веры – написаны, опубликованы. Вопросы от блондинок? Вот, «Вопросы от блондинок».

Директор центра радиационной безопасности Латвии Даце Шатровска в эфире местного ТВ рассказала, что эвакуация населения в случае аварии на каком-либо объекте атомной инфраструктуры не планируется. Андрей Николаевич, вам не кажется, что латышей совсем не берегут?

Андрей Муковозчик, писатель, колумнист «СБ. Беларусь сегодня»:

А чего их беречь-то? Ценности они из себя не представляют. По крайней мере, после того, как Латвия стала первой европейской страной, поставившей над собой лидера-содомита, стало понятно, выше задницы они сами себя не ценят. И потом, девчонки, надо ж помнить современную историю. Латвия, на минуточку, была первой страной, которая сразу и открыто, по-фашистски, сказала: у нас есть граждане, а есть неграждане. А зачем гражданам неграждан беречь?

Затем разделились и граждане. Одни остались бедными, зато другие стали депутатами. А особо верткие – евродепутатами. Зачем депутатам беречь бедных? Правильно, незачем. Так же, как и евродепутаты не будут вспоминать о простых депутатах. Вот еще!

Вот так оно, девчонки, и получается. Ежели в Латвии будет какая авария, то евродепутаты и без того от нее далеко, а остальных некому беречь. Да и незачем. Что-что? А президент их сбежит в числе первых. Как почему? Потому что такие, как в народе говорят, они попой чувствуют.