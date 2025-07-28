Разгар капитальных ремонтов в школах – узнали, как проходит подготовка к 1 сентября в Бресте

К началу учебного года готовятся не только дети и родители, но и сами школы. Сейчас в активной фазе капитальные и текущие ремонты в учреждениях образования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Откроют двери для учеников и новые объекты. В Брестской области готовится к открытию школа-сад для 470 учащихся в Пинске и пристройка с реконструкций в средней школе в Лунинце. В самом Бресте идет строительство школы на 1 020 мест.

В деле и спортивные стадионы, где сейчас также ведутся работы. Все для того, чтобы в новом учебном году школьники могли поддерживать физическую форму в комфортных условиях. О том, как идет подготовка к 1 сентября – репортаж Кристины Протосовицкой.

Запах свежей краски и белоснежные потолки – то, что отличает в эти дни едва ли не каждую школу страны. На смену ученикам и учителям зашли строители. В 24-й школе Бреста обновляют кабинеты под создание центра компетенций для инженерных классов. Кадры для 10 промышленных предприятий города начнут готовить со школьной скамьи совместно с Брестским техническим университетом. Для без малого тысячи учеников – и капитальный ремонт спортивного зала, который не менял своего облика с конца 1980-х годов.

Вадим Кунаховец, директор средней школы № 24 Бреста:

У учреждения образования есть классы «Динамо-Брест», есть класс ГК «Мешков-Брест». Поэтому актуальность данной темы, актуальность данного вопроса, конечно же, стояла давно. Я уверен в том, что к началу учебного года мы распахнем двери не только школы, но и в спортивный зал. С обновленным инвентарем и покрытием. В этом брестском микрорайоне каждый год бьют рекорды по вводу новых квадратных метров. Две зеркальные школы единого проекта принимают почти 3,5 тысячи учеников, что превышает их проектную мощность без малого на треть. Новый стадион станет спортивной базой для обоих учреждений образования. Строительная компания получила пятно застройки в жилом квартале, а взамен обязалась модернизировать объект.

Лариса Нестерук, заместитель директора по учебной работе средней школы № 14 имени Е.М. Фомина Бреста:

К новому учебному году мы получим современный стадион, который будет соответствовать всем современным требованиям. Положено уже покрытие, заасфальтированы дорожки, наносится разметка на стадион. Поэтому, я думаю, нашим учащимся очень будет приятно встречать новый учебный год с новым стадионом. Заречный район Бреста развивается быстрыми темпами. Именно здесь сосредоточено жилищное строительство последних лет. В 2024 году открыл двери новый детский сад, на очереди – еще одна стройка.