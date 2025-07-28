В Витебске ведутся восстановительные работы на месте обрушения берега Западной Двины

Погоду в Беларуси этим летом стабильной не назовешь. Последствия обвала грунта на Западной Двине устраняют в Витебске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Напомним, из-за аномально интенсивных осадков в микрорайоне Верховье обрушилась часть берега, в воду смыло деревья и часть построек.

Дмитрий Петруша, заместитель председателя Витебского облисполкома:

Оперативные группы прошли весь жилой фонд, проговорили со всеми гражданами, собрали те проблемные вопросы, которые на сегодня видит население, и по всем фактам и замечаниям были отработки. Была создана горячая линия, о чем было проинформировано население через местные чаты и в СМИ. Следует сказать, что на горячую линию жалоб или обращение от граждан не поступало.

На данный момент место инцидента ограждено. Ведутся необходимые восстановительные работы. Задача – сделать безопасными берега по обе стороны реки.