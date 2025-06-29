Лукашенко поздравил юношей и девушек страны с Днём молодёжи и студенчества

Праздник, который касается каждого пятого жителя страны. В Беларуси отмечается День молодежи и студенчества. Александр Лукашенко поздравил юношей и девушек страны с праздником, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Молодость – это особое время. Время первых серьезных решений и выбора жизненного пути, когда мечты о будущих победах и успехах воплощаются в желании нести пользу Отечеству, созидать во имя мира и согласия на родной земле. Где бы вы ни нашли приложение своим талантам, знайте, что лишь добросовестный труд каждого из вас обеспечит развитие и процветание Беларуси, – подчеркнул глава государства.

Президент дал напутствие юношам и девушкам: смотреть в мир смело и уверенно. Предпочитать проторенным дорогам энергию творчества и новых идей. Глава государства напомнил, что именно молодому поколению предстоит определять стратегию нашего общего завтра.