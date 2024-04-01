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Губернатор Орловской области: задача для нашего региона – более глубокая интеграция с Беларусью

01 апреля 2024 17:04
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Передпраздничная встреча и конкретные договоренности. В Минск в преддверии Дня единения народов Беларуси и России с визитом прибыла делегация Орловской области во главе с губернатором региона. В повестке переговоры в правительстве, посещение крупных предприятий, обмен опытом регионального сотрудничества. Самая важная встреча состоялась во Дворце Независимости. Президент озвучил инициативы, которые помогут увеличить товарооборот между Беларусью и Орловской областью в два раза, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. А это новые проекты в АПК, науке, машиностроении.

Губернатор Орловской области: задача для нашего региона – более глубокая интеграция с Беларусью-1

Политическую волю Минска и Москвы практически должны реализовывать регионы. Активнее и самостоятельнее искать точки интересов. Мы к выполнению договоренностей подходим серьезно, поэтому даже закрепляем ответственных лиц. С марта за сотрудничество с Орловской областью отвечает руководитель Брестчины. Президент сделал ремарку.

Губернатор Орловской области: задача для нашего региона – более глубокая интеграция с Беларусью-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Подписан план мероприятий на 2024-2026 годы по реализации соглашений о сотрудничестве между правительством Орловской области и Гомельским облисполкомом. Ты же в Брестском облисполкоме?

Губернатор Орловской области: задача для нашего региона – более глубокая интеграция с Беларусью-7

Юрий Шулейко, председатель Брестского облисполкома:
У них есть соглашение, а я свое подпишу в июне.
– У него возможностей не меньше. Уверен, итоги вашего визита будут подкреплены конкретными совместными проектами. И если у вас подписано соглашение с Гомелем и будет с Брестом, это не значит, что ответственный на государственном уровне губернатор не обеспечит вам взаимодействие со всей Беларусью. Так принято у нас в стране.

В качестве губернатора Андрей Клычков в Беларуси первый раз. Но наши возможности для Орловской области не терра инкогнита. Уже есть видение и будущих отношений.

Губернатор Орловской области: задача для нашего региона – более глубокая интеграция с Беларусью-10

Андрей Клычков, губернатор Орловской области России:
По итогам 2023 года четвертая часть всего внешнеторгового оборота Орловской области приходится на Беларусь. Мы понимаем, что на фоне постковидной ситуации и введенных санкционных режимов сегодня основная задача для нашего региона по взаимодействию с республикой – это более глубокая интеграция.

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# Беларусь-Россия # общество # Евгений Пустовой # Александр Лукашенко

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