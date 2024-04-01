Лукашенко – губернатору Орловской области: за 3 года можем выйти на полмиллиарда долларов

Передпраздничная встреча и конкретные договоренности. В Минск в преддверии Дня единения народов Беларуси и России с визитом прибыла делегация Орловской области во главе с губернатором региона. В повестке переговоры в правительстве, посещение крупных предприятий, обмен опытом регионального сотрудничества. Самая важная встреча состоялась во Дворце Независимости. Президент озвучил инициативы, которые помогут увеличить товарооборот между Беларусью и Орловской областью в два раза, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. А это новые проекты в АПК, науке, машиностроении. Орловская область – перспективный партнер. 2023 год регион завершил с ростом по всем социально-экономическим показателям, несмотря на ограничения – отметил губернатор. Это во-первых. А во-вторых, по итогам прошлого года четвертая часть всего внешнего торгового оборота Орловской области приходится именно на Беларусь. Потому сегодня главная задача – активно способствовать более глубокой экономической интеграции. В преддверии Дня единения этот визит весьма символичен. Ведь Минск и Орел близки не только по расстоянию. О планах на будущее и общей памяти – Евгений Пустовой.

Центральное Черноземье в обойме житниц России. Орловская область еще и одна из самых урожайных на союзном поле белорусско-российской дружбы. В 2023 году кейс совместной торговли достиг почти 245 миллионов долларов. Миссия 3-дневного визита, приуроченного ко Дню единения наших народов, – найти новые резервы для сотрудничества. Программа у орловской делегации насыщенная. Упор на региональные контакты. Главная встреча состоялась сегодня, 1 апреля. «Кооперацию придется расширять». Лукашенко встретился с губернатором Орловской области.

Так далеко живешь, что в первый раз приехал! Мы близки не только по расстоянию. Схожи и взаимодополняем друг друга в запросах экономики. Рады видеть. Приподнятое настроение главы государства связано и с потенциалом отношений.