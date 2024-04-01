Лукашенко – губернатору Орловской области: за 3 года можем выйти на полмиллиарда долларов
Передпраздничная встреча и конкретные договоренности. В Минск в преддверии Дня единения народов Беларуси и России с визитом прибыла делегация Орловской области во главе с губернатором региона. В повестке переговоры в правительстве, посещение крупных предприятий, обмен опытом регионального сотрудничества. Самая важная встреча состоялась во Дворце Независимости. Президент озвучил инициативы, которые помогут увеличить товарооборот между Беларусью и Орловской областью в два раза, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. А это новые проекты в АПК, науке, машиностроении.
Орловская область – перспективный партнер. 2023 год регион завершил с ростом по всем социально-экономическим показателям, несмотря на ограничения – отметил губернатор. Это во-первых. А во-вторых, по итогам прошлого года четвертая часть всего внешнего торгового оборота Орловской области приходится именно на Беларусь. Потому сегодня главная задача – активно способствовать более глубокой экономической интеграции. В преддверии Дня единения этот визит весьма символичен. Ведь Минск и Орел близки не только по расстоянию.
О планах на будущее и общей памяти – Евгений Пустовой.
Центральное Черноземье в обойме житниц России. Орловская область еще и одна из самых урожайных на союзном поле белорусско-российской дружбы. В 2023 году кейс совместной торговли достиг почти 245 миллионов долларов. Миссия 3-дневного визита, приуроченного ко Дню единения наших народов, – найти новые резервы для сотрудничества. Программа у орловской делегации насыщенная. Упор на региональные контакты. Главная встреча состоялась сегодня, 1 апреля.
«Кооперацию придется расширять». Лукашенко встретился с губернатором Орловской области.
Так далеко живешь, что в первый раз приехал!
Мы близки не только по расстоянию. Схожи и взаимодополняем друг друга в запросах экономики. Рады видеть. Приподнятое настроение главы государства связано и с потенциалом отношений.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы вас всегда рады встречать. Вы действительно здесь абсолютно рядом. Логистику мы найдем как обеспечить, было бы у вас желание бывать на родной белорусской земле. Ваша программа пребывания весьма насыщенная, пообщайтесь и в правительстве, посетите крупные белорусские предприятия, обменяйтесь опытом. У нас для вас нет никаких закрытых тем, предприятий. Все, на что мы способны, мы готовы предоставить для нашей близкой и родной Орловщины. Для оценки я предлагаю взять товарооборот за 2023 год. Цифра внушительная – четверть миллиарда долларов. Думаю, в ближайшее время, года за три, мы можем выйти на полмиллиарда. Это абсолютно реально. Хотя придется поработать, поднапрячься. Драйверами роста могут выступить традиционно сильные экономические отрасли Орловщины, такие как сельское хозяйство, микроэлектроника, инвестиционная сфера. По всем этим трем направлениям у нас высокий уровень развития, поэтому сопряжение возможно.