Точное земледелие и оцифровка полей. В Беларуси посевная проходит с использованием современных технологий

Посевная в Беларуси охватила все регионы, разные поколения и сферы деятельности. В стремлении получить богатый и качественный урожай применяют IT-технологии, электронные гаджеты, систему точного земледелия и современную технику, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Приглашают молодых специалистов, которым доверяют и поощряют.

К слову, на данный момент уже 245 тысяч гектаров ранних яровых зерновых и зернобобовых культур посеяно в Беларуси. Это около 40 % от общего плана. Самые высокие темпы держат Брестская, Гродненская и Минская области.

О том, как набирает обороты стратегическая аграрная весенняя кампания и как этому способствует погода – в репортаже Галины Буро.

Трактор рассекает поля по четко заданной траектории – идет сев гороха. Все машины на посевной в СПК имени Деньщикова оснастили дополнительной GPS-навигацией. У механизатора Сергея Тимощенко за плечами уже больше 30 посевных, но теперь благодаря современным гаджетам труд существенно облегчился.