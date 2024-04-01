Точное земледелие и оцифровка полей. В Беларуси посевная проходит с использованием современных технологий
Посевная в Беларуси охватила все регионы, разные поколения и сферы деятельности. В стремлении получить богатый и качественный урожай применяют IT-технологии, электронные гаджеты, систему точного земледелия и современную технику, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Приглашают молодых специалистов, которым доверяют и поощряют.
К слову, на данный момент уже 245 тысяч гектаров ранних яровых зерновых и зернобобовых культур посеяно в Беларуси. Это около 40 % от общего плана. Самые высокие темпы держат Брестская, Гродненская и Минская области.
О том, как набирает обороты стратегическая аграрная весенняя кампания и как этому способствует погода – в репортаже Галины Буро.
Трактор рассекает поля по четко заданной траектории – идет сев гороха. Все машины на посевной в СПК имени Деньщикова оснастили дополнительной GPS-навигацией. У механизатора Сергея Тимощенко за плечами уже больше 30 посевных, но теперь благодаря современным гаджетам труд существенно облегчился.
Сергей Тимощенко, механизатор СПК имени Деньщикова:
На тракторе установлена GPS-навигация, дисплей есть, антенна на крыше. Нажимаю на кнопку – и трактор сам едет. Я только наблюдаю за агрегатом.
Современные технологии – в дело. Теперь агрономы выходят в поле с мобильным приложением на телефоне. Ориентируются на данные собственной метеостанции. Температура воздуха и почвы, скорость ветра и даже уровень солнечной радиации – все в онлайн-режиме. Это помогает определить, когда выходить в поле, вносить удобрения и средства защиты растений. Внедряют здесь и элементы точного земледелия.
Дмитрий Шинтарь, главный агроном СПК имени Деньщикова:
Мы сейчас активно работаем над программой точного земледелия. Совместно с компанией «Геомир» – есть мобильное приложение «История поля». Будем отслеживать развитие, фазы роста, развития растений, недостатки в чем-то, дифференцированное внесение удобрений.
Пока только на севе кукурузы, но в ближайшие годы для всех культур. Уверены: за инновационным методом точного земледелия будущее. Уже завершили оцифровку полей. Подключают аналитиков, прорабатывают вопрос с IT-компанией. Система позволит рационально сеять и вносить точное количество удобрений под свойства почвы в данный момент, а они даже на одном поле могут отличаться. Это сэкономит время, топливо, семена и человеческий ресурс. На выходе отразится на качестве урожая. Здесь уже строгое соблюдение регламентов с применением IT-технологий дает результат: ежегодно урожай свыше 100 центнеров зерна с гектара.
Галина Буро, корреспондент:
Кто-то скажет: повезло с почвами. И будет не прав. Они здесь тяжелые, в основном глинистые. В сельском хозяйстве такие поля считаются сложными для обработки. Выручает грамотный научный подход.
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