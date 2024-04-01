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Андрей Клычков: «Традиционно на Орловщине славились белорусские строители»

01 апреля 2024 14:03
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Беларусь заинтересована создавать с Орловской областью совместные предприятия. Взаимодействие с этим российским регионом 1 апреля обсуждали во Дворце Независимости. Александр Лукашенко провел встречу с губернатором области Андреем Клычковым, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Клычков: «Традиционно на Орловщине славились белорусские строители»-1

Орловская область – перспективный партнер. Прошлый год регион завершил с ростом по всем социально-экономическим показателям, несмотря на ограничения. Во-вторых, по итогам прошлого года четвертая часть всего внешнего торгового оборота Орловской области приходится именно на Беларусь.

Андрей Клычков: «Традиционно на Орловщине славились белорусские строители»-4

Андрей Клычков, губернатор Орловской области России:
Из перспективных направлений, о которых сказал Александр Григорьевич, безусловно поддерживаем следующие сферы: агропромышленный комплекс. Орловская область является одним из лидеров по сельскому хозяйству, и мы видим большой потенциал по использованию белорусской сельхозтехники. Будем прорабатывать инициативу по созданию мультибрендового сервисного дилерского центра на территории Орловской области. Думаю, это даст хороший эффект. Потому что даже за первый квартал 2024 года уже почти пять десятков единиц техники было приобретено. И в оставшийся год около 11 единиц мы готовы приобрести.

По сельскому хозяйству у нас хорошие совместные наработки с научными центрами республики по селекции семян сахарной свеклы, сои, рапса, зерновых культур. И традиционно на Орловщине славились белорусские строители. Думаю, что сможем сейчас в целях реализации социальных объектов и жилого строительства выстроить очень тесное взаимодействие. Мы предложили 10 площадок комплексного развития жилой застройки для работы с белорусскими коллегами.

Бесспорно, экономическое сотрудничество – локомотив развития. Но не забывают партнеры и об исторических связях, в основе которых общая память. Андрей Клычков отметил, что Орловская область готова поддержать и принять участие в мероприятиях, посвященных важным датам в истории.

# Беларусь-Россия # общество # Александр Лукашенко

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