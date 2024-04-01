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«Кооперацию придётся расширять». Лукашенко встретился с губернатором Орловской области

01 апреля 2024 10:57
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Беларусь заинтересована создавать с Орловской областью совместные предприятия. Взаимодействие с этим российским регионом 1 апреля обсуждали во Дворце Независимости. Александр Лукашенко провел встречу с губернатором области Андреем Клычковым, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Кооперацию придётся расширять». Лукашенко встретился с губернатором Орловской области-1

Андрей Евгеньевич, приветствую вас, дорогой. Так далеко живешь, что первый раз приехал.

«Кооперацию придётся расширять». Лукашенко встретился с губернатором Орловской области-4

В Минск приехала и большая делегация. Партнеров ждет насыщенная программа – в планах посетить наши ведущие предприятия. Что касается текущего сотрудничества, то цифры товарооборота однозначно должны расти – в прошлом году он составил почти 245 миллионов долларов. Это лучший показатель за последние несколько лет. Тем не менее увеличить его в два раза, уверен Президент, возможно за ближайшие три года. Ведь у нашей страны имеется большой опыт успешного сотрудничества со многими российскими регионами, даже дальними, а Орловская область, можно сказать, по соседству.

Достичь товарооборота в полмиллиарда долларов – такую планку задали партнеры – однозначно удастся. Беларусь предлагает сотрудничать по наиболее перспективным и актуальным направлениям: от машиностроения до сельского хозяйства, и, что немаловажно, по выгодным тарифам.

«Кооперацию придётся расширять». Лукашенко встретился с губернатором Орловской области-7

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Что мы предлагаем. Исходя из ваших пожеланий и целей при посещении «Амкодора» будет представлена коммунальная, строительная, дорожно-строительная и лесохозяйственная техника. На «Гомсельмаше» вы увидите белорусские возможности по комбайнам различных модификаций. Предлагаю также подумать о создании специализированных учебных классов с белорусской техникой в сельскохозяйственной гимназии имени Столыпина в Орле.

Очень важное направление, с Президентом Путиным очень часто обсуждаем это направление сотрудничества – микроэлектроника. Вы знаете наш «Интеграл» и «Планар», с учетом задач по импортозамещению кооперацию придется нам расширять. Сельское хозяйство и продовольствие. Ваш регион находится в лидерах по производству гречихи, рапса, сахарной свеклы, а также по урожайности масличных, зерновых и зернобобовых культур. В Беларуси есть элитные семена, получены также высокоурожайные сорта сельскохозяйственных культур. В свою очередь мы готовы этим поделиться, если вам это нужно. Отдельного упоминания заслуживает Белорусская национальная биотехнологическая корпорация. Это уникальный проект по производству комбикормов, аминокислот и премиксов. Также мы производим широкий перечень ветеринарных препаратов.

Это далеко не полный перечень из того, что я предложил. Это только основные направления. Вы что-то найдете в Беларуси полезное для вас. В любое время мы готовы согласовать и работать вместе с вами по всем направлениям. Тем более, несмотря на логистику, как вы сказали, чем ближе, тем всегда дольше ехать. Расстояния небольшие, мы знаем дорогу в Орловскую область, здесь совсем рядом. Можем с вами работать более интенсивно, эффективно и показать другим регионам, насколько небольшая по размерам Беларусь может сделать для огромной России.

«Кооперацию придётся расширять». Лукашенко встретился с губернатором Орловской области-10

Орловская область – перспективный партнер. Прошлый год регион завершил с ростом по всем социально-экономическим показателям, несмотря на ограничения, – отметил губернатор. Бесспорно, экономическое сотрудничество – локомотив развития. Но не забывают партнеры и об исторических связях, в основе которых общая память. Андрей Клычков отметил, что Орловская область готова поддержать и принять участие в мероприятиях, посвященных важным датам в истории.

# Беларусь-Россия # общество # Александр Лукашенко

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