«Груз медицинского назначения». Беларусь окажет Китаю поддержку в борьбе с коронавирусом
Новости Беларуси. Беларусь окажет Китаю поддержку в борьбе с распространяющейся болезнью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
28 января Президент Александр Лукашенко поручил сформировать и в самое ближайшее время направить в Китай самолет с наиболее необходимой медицинской помощью: это лекарственные препараты, средства индивидуальной защиты (маски, халаты и перчатки), средства дезинфекции, иные изделия медицинского назначения.
Военный борт Ил-76 МД уже готовится к отправке. Эти кадры сняты на аэродроме в Мачулищах.
К слову, эта помощь – только первый шаг. По линии Министерства иностранных дел в настоящий момент ведется работа по выработке дальнейших мер поддержки. В частности, определяется, чем конкретно мы можем помочь еще.
Александр Худолеев, первый заместитель Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь:
Министерству по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь поручено обеспечить формирование груза, загрузку, разгрузку в пункте назначения и, соответственно, передачу китайской стороне. Груз будет порядка 20 тонн. Это груз чисто медицинского назначения.
Вспышка коронавируса. Глава ВОЗ не видит необходимости эвакуировать иностранцев из Китая
Андрей Лукьянович, командир 50-й смешанной авиационной базы:
Самолет вообще уникален сам по себе – готов перевозить грузы до 48 тонн. Объем грузовой кабины – 180 кубических метров.
Полет будет продолжаться в районе 20 часов, с посадками. 20 часов – на аэродром в Пекин, обратный маршрут составит такое же время.
«Мы не выходили из дома 6 дней». Что известно о коронавирусе
Прорабатывается при необходимости выезд руководства Министерства здравоохранения и наших ведущих специалистов для оказания консультационной помощи и оценки потребности китайской стороны в нашей врачебной поддержке.