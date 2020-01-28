«Груз медицинского назначения». Беларусь окажет Китаю поддержку в борьбе с коронавирусом

Новости Беларуси. Беларусь окажет Китаю поддержку в борьбе с распространяющейся болезнью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

28 января Президент Александр Лукашенко поручил сформировать и в самое ближайшее время направить в Китай самолет с наиболее необходимой медицинской помощью: это лекарственные препараты, средства индивидуальной защиты (маски, халаты и перчатки), средства дезинфекции, иные изделия медицинского назначения.

Военный борт Ил-76 МД уже готовится к отправке. Эти кадры сняты на аэродроме в Мачулищах.