Вспышка коронавируса. Глава ВОЗ не видит необходимости эвакуировать иностранцев из Китая

Новости мира. Коронавирус продолжает распространяться. Так, 28 января стало известно о случае заражения в Германии. Но, как заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече в Пекине с гендиректором Всемирной организации здравоохранения, Китаю под силу одержать победу в борьбе с эпидемией. Всю последнюю информацию собрала Александра Шкарупина. Первый случай заболевания коронавирусом в китайском Ухане был выявлен в конце декабря 2019 года. Уже к середине января вирус вырвался за пределы страны, а на сегодняшний день случаи заражения пневмонией нового типа подтверждены в 13 государствах. Больше всего заболевших за пределами Китая, по данным ВОЗ, в США и Таиланде. «Мы не выходили из дома 6 дней». Что известно о коронавирусе

Главы государств предпринимают решительные шаги, чтобы не допустить распространения пневмонии: несколько стран приостановили выдачу виз гражданам КНР, в аэропортах устанавливаются тепловизоры, которые реагируют на малейшее повышение температуры тела, а самолеты, прибывшие из Китая, тщательно дезинфицируют. Еще один острый вопрос, который стоит перед мировыми лидерами: как вернуть на родину людей, которые оказались в зоне карантина? США, Австралия, Индия, Южная Корея, Япония ведут переговоры об эвакуации своих граждан из Уханя.

Тосимицу Мотэги, министр иностранных дел Японии:

Нам позвонили коллеги из Китая и сказали, что они готовы разместить один чартерный самолет. Мы обеспечим перевозку наших людей из Уханя в аэропорт. Первый лайнер мы отправим уже сегодня. Также борт доставит маски, защитное снаряжение и другие предметы помощи китайцам.

Однако глава Всемирной организации здравоохранения, который в данный момент находится в Китае, не видит необходимости эвакуировать иностранцев. По итогам переговоров с председателем КНР Си Цзиньпинем, он заявил, что уверен в эффективности принятых правительством КНР мер для сдерживания заболевания. Китайские учёные: пик распространения коронавируса стоит ждать через 7-10 дней